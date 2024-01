LG Tone Free, tecnicamente definite LG Tone-FP3, sono cuffie bluetooth true wireless completamente in-ear, nate per soddisfare l’udito di milioni di consumatori in tutto il mondo, proponendo un sound più unico che raro, senza però andare a richiedere un esborso che andasse ben oltre le possibilità della maggior parte di noi.

Il prodotto nasce per essere compatibile universalmente con la maggior parte dei device in commercio, per questo motivo può essere tranquillamente utilizzato sia con Android che iOS, grazie alla connessione bluetooth 5.1 senza fili. La certificazione IPX4 lo rende utile anche per sessioni di utilizzo all’aria aperta, senza comunque dimenticarsi di tantissime specifiche di rilievo interessanti.

LG Tone Free: un prezzo davvero unico

Le LG Tone Free hanno un prezzo davvero unico, infatti il loro listino sarebbe di 99 euro, ma per cercare di convincere più utenti possibili all’acquisto, ed anche per bilanciare la disponibilità da qualche anno su Amazon stessa, è stato applicato uno sconto del 48%, che le ha portate oggi a costare solamente 51,67 euro.

Sulla superficie si trovano due microfoni per gestire alla perfezione le chiamate, la colorazione disponibile è Blue, mentre la batteria integrata, sia all’interno delle cuffiette che della custodia, permette comunque di raggiungere una autonomia complessiva fino ad un massimo di 15 ore di utilizzo continuativo. Il sistema di controllo si affida ad una piccola area di sensibilità nella parte superiore della cuffietta, per un facile accesso da parte dell’utente finale, anche con mani bagnate o sudate.