iPhone 15 Plus, se ami i dispositivi Apple devi sapere che ora puoi risparmiare più di 100 euro

Amazon ha lanciato una promozione molto interessante sul modello iPhone 15 Plus con capacità di memoria di 128 gigabyte, offrendo un prezzo significativamente ridotto rispetto a quello di listino. Questa offerta rappresenta una grande opportunità per gli amanti della tecnologia e gli utenti Apple che desiderano aggiornare il proprio dispositivo a un prezzo vantaggioso.

iPhone 15 Plus: la promozione che tutti aspettavano

Le colorazioni disponibili per questa promozione includono due varianti: giallo e nero. Entrambe le versioni sono offerte al prezzo scontato di 999 euro, rispetto al prezzo di listino di 1129 euro. Questo sconto rappresenta un risparmio notevole per un prodotto Apple di ultima generazione, noto per la sua tecnologia all’avanguardia e le sue funzionalità avanzate.

Per coloro che effettuano l’ordine, Amazon garantisce la consegna gratuita entro il 9 Gennaio 2024, a condizione che l’ordine venga effettuato entro 3 ore e 21 minuti dalla pubblicazione dell’offerta. Questa opzione di consegna veloce è un vantaggio aggiuntivo, consentendo ai clienti di ricevere rapidamente il loro nuovo iPhone 15 Plus.

Inoltre, Amazon offre la possibilità di pagare l’acquisto in rate mensili a tasso zero e senza interessi, offrendo flessibilità e comodità ai clienti. Questa opzione di finanziamento è disponibile sia in cinque che in dodici rate, e viene gestita in collaborazione con Cofidis, con condizioni chiaramente indicate al momento del pagamento.

Nonostante non siano state fornite informazioni specifiche sulla data di scadenza della promozione, è consigliabile agli interessati di agire rapidamente. Offerte come queste tendono a essere limitate e possono esaurirsi in breve tempo, specialmente quando si tratta di prodotti molto richiesti come l’iPhone 15 Plus.

Questa promozione su Amazon rappresenta quindi un’opportunità eccellente per chi desidera acquistare l’ultimo modello di iPhone a un prezzo ridotto, con la comodità di un acquisto online e la possibilità di un finanziamento vantaggioso.