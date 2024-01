Anche per queste prime settimane del 2024 l’operatore telefonico virtuale ho Mobile continuerà a stupire la concorrenza. L’operatore sta infatti continuando a proporre ai suoi nuovi clienti tante offerte straordinarie e che arrivano ad includere elevate quantità di giga per navigare. Ecco qui di seguito le più interessanti.

ho Mobile, per questo inizio 2024 tante offerte mobile super convenienti

Per l’inizio del 2024 l’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta continuando a proporre tante offerte mobile super interessantihttps://www.google.com/amp/s/www.tecnoandroid.it/2023/06/02/ho-mobile-scopri-lofferta-quasi-illimitata-a-soli-699-euro-1231739/amp/. Come già detto in apertura, infatti, l’operatore vanta da sempre un catalogo di offerte davvero convenienti e con tanto da offrire. Per i nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori, sono disponibili due offerte.

La prima è ho. 5,99 100 Giga ed include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. La seconda offerta è invece ho. 7,99 180 Giga ed arrivare ad includere fino a 180 GB di traffico dati. Entrambe queste offerte includono poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per queste due offerte è rispettivamente di 5,99 euro e 7,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti che provengono da Kena, Digi, Enegan e Feder Mobile è invece disponibile un’altra super offerta. Si tratta di ho. 8,99 150 Giga ed include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, il costo del rinnovo dell’offerta è di 8,99 euro al mese. Per chi attiva un nuovo numero, sono poi disponibili due altre offerte che includono rispettivamente 100 GB e 150 GB ad un costo rispettivamente di 6,99 euro e 8,99 euro al mese.