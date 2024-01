Kena Mobile costa 5,99 € al mese per sempre, CI SONO 100 GIGA

Non c’erano dubbi sul fatto che il 2024 di Kena Mobile cominciasse alla grande. Come sempre, il gestore ha abituato anche questa volta le persone a possedere qualsiasi contenuto con un notevole risparmio rispetto a quanto visto in casa di altri gestori. Del resto non lo scopriamo certo adesso: Kena Mobile è uno dei più blasonati tra i virtuali.

La sua grande peculiarità è quella di avere un prezzo molto basso, che inoltre dura per sempre una volta sottoscritta la promo. Non mancano al suo interno i contenuti, motivo per il quale nessuno ci pensa due volte: bisogna sottoscriverla ora.

Kena Mobile, l’offerta migliore costa solo 5,99 € al mese per sempre

Dando uno sguardo al sito ufficiale si può venire a capo di quella che probabilmente è l’offerta meno costosa ma allo stesso tempo più vantaggiosa attualmente disponibile. La promo di Kena Mobile costa infatti solo 5,99 € al mese e per sempre, senza rimodulazione alcuna.

Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e soprattutto con 100 giga disponibili in rete 4G. Non ci sono altri costi, neanche quelli di attivazione.

Quello che gli utenti probabilmente non sanno è che possono ottenere un ulteriore regalo semplicemente sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica. Con questa soluzione infatti si potranno portare a casa ben 50 giga in più da accumulare con i giga presenti nell’offerta.

Ricordiamo inoltre che non tutti possono avere l’onore di sottoscrivere questa promo di Kena. L’offerta è infatti circoscritta al pubblico dei gestori virtuali e anche a coloro che provengono da Iliad.