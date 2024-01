Kena Mobile parte alla grande, il 2024 costa 5 EURO con 100 GIGA

Sarebbe davvero complicato per chiunque riuscire a battere un gestore virtuale, dal momento che questa categoria sta dando molte difficoltà ai grandi colossi. Sono tanti i nomi che salgono in cattedra in questo periodo, visto che con l’inizio del 2024 era stata programmata una vera e propria battaglia tra i provider. Uno dei nomi più importanti in assoluto sia per via delle sue offerte che della qualità che ha raggiunto negli ultimi anni è quello di Kena Mobile.

Kena Mobile, la nuova promo è disponibile ancora sul sito ufficiale

Bisogna partire subito da un presupposto fondamentale: questo gestore virtuale detiene la leadership per un motivo in particolare, ovvero la partnership con TIM. È proprio da lì che proviene la grande qualità che gli utenti vantano una volta sottoscritte le offerte di Kena Mobile, che infatti offre giga per Internet ma con l’appoggio del celebre gestore italiano.

Attualmente una delle migliori promozioni in assoluto è sicuramente quella vista sul sito ufficiale, non appena lo si apre. All’interno del portale è fin da subito visibile la nuova promo da 100 giga al mese, quella che garantisce anche un regalo per tutti. Al suo interno gli utenti possono trovare quel che vogliono, a partire dai minuti senza limiti fino ad arrivare a 200 SMS disponibili. La rete Internet da 100 giga è disponibile con il 4G veloce e ricordiamo che non ci sono costi di attivazione, per la scheda e per la sua consegna.

Il prezzo mensile di 5,99 € resterà sempre lo stesso senza mai cambiare, per la gioia degli utenti. Per quanto concerne invece il regalo, coloro che sceglieranno la soluzione della ricarica automatica potranno avere 50 giga in più in regalo tutti i mesi.