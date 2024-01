Braun è una delle migliori aziende in circolazione per quanto riguarda la rasatura, o prodotti legati a tale tipologia di utilizzo, per questo motivo apprendiamo con piacere la scelta di Amazon di scontare il modello Braun Series 5, riducendo il prezzo del 27%.

Il prodotto può essere facilmente utilizzato in mobilità, grazie alla presenza di una batteria integrata dalla buona autonomia, dovrebbe essere utilizzabile per circa una settimana prima di dover ricorrere alla presa a muro (autonomia dichiarata di 50 minuti), ed è anche nella variante Wet&Dry, ovvero gli utenti lo possono utilizzare anche sul bagnato o con schiuma da barba.

Se volete essere aggiornati sulle offerte Amazon, scoprite subito i codici sconto gratis che potete avere a questo link.

Rasoio elettrico Braun: un risparmio del 30% su Amazon

Il rasoio elettrico di Braun nasce con un prezzo particolarmente elevato, dovete sapere infatti che al giorno d’oggi il prodotto costerebbe ben più di 150 euro, ma Amazon ha sempre a cuore il risparmio della propria clientela, e di conseguenza durante il Black Friday lo aveva abbassato a 149 euro. Per festeggiare l’anno nuovo abbiamo assistito ad una ulteriore riduzione del prezzo, il quale oggi si aggira attorno ai 109 euro finali (-27%).

Compralo su Amazon

La rasatura è a lamina senza fili, ideale anche per la rifinitura della barba incolta, grazie alla presenza di tre lame flessibili sulla testina (altrettanto flessibile). Disponibile solamente nella colorazione blu, o meglio con inserti blu in una colorazione total black, ha un peso di 308 grammi, che lo rende facile da utilizzare da parte di ogni singolo utente. Presente, se interessati, anche la ricarica rapida, con il collegamento di soli 5 minuti si avrà la possibilità di optare per una rasatura completa.