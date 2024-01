Play Store 2024, il regalo di inizio anno con giochi e app GRATIS

Anche questa giornata sarà ricordata per i grandi titoli che sono stati lanciati gratis su Play Store di Google. Gli utenti Android potranno proseguire con il download di tantissimi giochi e di tantissime applicazioni che in maniera eccezionale oggi non avranno prezzo.

Tutto ciò accade ormai con cadenza settimanale, con una selezione di contenuti che eccezionalmente non hanno più un prezzo da pagare. Oggi direttamente all’interno del Play Store tutti potranno darsi alla pazza gioia, selezionando i titoli che abbiamo provveduto ad elencare in una lista qui sotto. Troverete ogni nome di ogni gioco ed applicazione compresi all’interno della promo.

Il nostro consiglio è quello di scaricare tutto quello che trovate, siccome c’è un vantaggio importante. Non tutti sanno che un titolo scaricato gratis una volta, sarà tale per sempre.

Con questo, gli utenti devono sapere che, scaricando un’applicazione oggi che potrebbe non servire, potrebbe essere un gran vantaggio per il futuro. Magari quel titolo non risulta interessante, ma dopo mesi, quando sarà tornato a pagamento, potrebbe esserlo per svariati motivi. Avendolo scaricato oggi gratis e avendolo cancellato subito dopo, lo si potrà scaricare di nuovo in futuro, ovviamente senza pagare nulla. Google infatti memorizza i dati di quel determinato account e dei download che ha effettuato, così da ricordarlo nel tempo.

Play Store: arrivano gli sconti del 100%, ecco i titoli a pagamento GRATIS