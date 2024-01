L’atteso debutto della serie Honor Magic6 si avvicina, annunciato dal CEO George Zhao su Weibo insieme a un’anteprima ufficiale del design. La variante Pro, protagonista di un post dettagliato, presenta un gruppo di fotocamere posteriori denominato “star wheel three camera”. Con il teleobiettivo a periscopio posizionato centralmente e di dimensioni maggiori rispetto alle fotocamere .

Come detto da George Zhao, attraverso un post condiviso su Weibo, social cinese, il nuovo design della serie Magic6 si ispira alla ricca storia della civilizzazione cinese e alla bellezza della natura

Honor Magic6 Series: Innovazione e ispirazione

Il cambiamento più evidente del nuovo modello Honor, si trova nel gruppo fotocamere posteriori della Magic6 Pro, che abbiamo già visto. Quest’ultimo è caratterizzato da un nuovo layout il cui perimetro assume quasi la forma di un diamante. Rompendo, in questo modo, il classico stile ed il design circolare del suo predecessore. Il teleobiettivo a periscopio domina il vertice superiore, evidenziando una simmetria gradevole con lo spostamento del flash LED sulla sinistra.

Mentre le immagini ufficiali del display non sono ancora disponibili, le voci indicano la presenza di un foro sottile nella parte alta, simile alla Dynamic Island degli iPhone. Questo design potrebbe caratterizzare sia la Magic6 che la Magic6 Pro, entrambe programmate per essere ufficialmente presentate tra il 10 e l’11 Gennaio.

L’anticipazione del design rivoluzionario e l’approccio ispirato conferiscono alla Magic6 Series un’aura di innovazione. Con la data di lancio sempre più vicina, gli appassionati attendono con ansia ulteriori dettagli tecnici e l’annuncio ufficiale dei prezzi. Preparatevi ad un nuovo capitolo entusiasmante nell’universo degli smartphone Honor.