Tra i tantissimi prodotti di casa Apple, i più interessanti (ed indubbiamente economici) sono senza dubbio gli Apple AirTag, veri e propri accessori ad utilizzare per mantenere sotto controllo in ogni momento la posizione di un determinato prodotto o dispositivo.

Il loro funzionamento non potrebbe essere più semplice: a tutti gli effetti permettono di controllare in ogni esatto istante la localizzazione del prodotto a cui sono stati collegati fisicamente, così da non perderlo mai di visto, e sfruttare eventualmente la funzione di navigazione verso lo stesso, garantita dall’applicazione ufficiale su iOS.

Ricevete offerte Amazon esclusive ed anche codici sconto gratis, le potete avere solo con il nostro canale Telegram ufficiale.

Apple AirTag: il loro prezzo è davvero ridotto

La promozione più interessante, legata agli Apple AirTag, è applicata direttamente sulla confezione da 4 elementi, ovvero un set cumulativo che butta nell’immediato l’utente nell’esperienza con i prodotti di questo tipo, senza limitazioni particolari. Considerando che al giorno d’oggi il singolo elemento ha un costo di 40 euro circa, apprezziamo davvero molto avere la possibilità di spendere, per 4 AirTag solamente 105 euro (un risparmio del 20% circa in confronto ai 129 euro di listino).

Compralo su Amazon

Il funzionamento dei suddetti è legato, come al solito del resto, all’utilizzo di 4 pile agli ioni di litio, il tutto ha un peso di soli 11 grammi, ed è utilizzabile in via esclusiva da coloro che sono in possesso di uno smartphone o di un prodotto con sistema operativo iOS. La configurazione è rapidissima, è a tutti gli effetti un dispositivo adatto anche all’utente meno esperto e pratico.