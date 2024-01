"Fischietti Cosmici" nello Spazio: nuove scoperte sull'universo

Un gruppo di esperti del Seti Institute negli Stati Uniti ha portato alla luce affascinanti nuovi dettagli sui Fast Radio Burst (Frb), fenomeni celesti noti per la loro potenza e per essere avvolti nel mistero. Pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society e disponibili su arXiv, gli esiti della ricerca sullo spazio svelano aspetti senza precedenti su un particolare Frb, aprendo nuove prospettive sul nostro comprendere dell’universo.

I Fast Radio Burst sono impulsi di radiazione elettromagnetica estremamente potenti, rilevabili nelle frequenze delle onde radio. La loro origine, sebbene nota da tempo, continua a essere oggetto di intensa indagine, divenendo uno dei tanti misteri dello spazio. Alcuni di questi lampi possono liberare, in pochi millisecondi, energia paragonabile a quella emessa dal Sole in tre giorni. Tuttavia, gran parte degli Frb si manifesta nello spazio profondo, rendendo difficile lo studio diretto.

Il “Ripetitore” Frb: un caso eccezionale nello spazio

Il Frb 20220912a è stato oggetto di studio per circa due mesi, durante i quali i ricercatori hanno registrato 35 Frb provenienti da questo particolare “ripetitore” presente nell’immenso spazio. Ciò che ha suscitato maggiore interesse è stata la scoperta di un calo progressivo nelle frequenze centrali dei segnali, creando un effetto simile a un “fischietto cosmico” quando convertito in note musicali. Sofia Sheikh del Seti Institute, prima autrice dello studio, afferma: “Questo lavoro è emozionante perché fornisce sia la conferma di proprietà note dei Frb, sia la scoperta di alcune nuove”.

Sebbene l’origine degli Frb resti un enigma, gli studiosi stanno considerando la possibilità che alcune stelle di neutroni, chiamate magnetar, possano essere collegate a questi misteriosi lampi. Le magnetar sono stelle estremamente dense con campi magnetici giganteschi. La Sheikh sottolinea che nessuno dei modelli esistenti riesce ancora a spiegare completamente tutte le proprietà osservate, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche e approfondimenti su questo enigma proveniente dallo spazio.

Il continuo studio degli Fast Radio Burst offre una finestra unica su eventi e fenomeni che si verificano nei confini più remoti dello spazio. Queste ricerche non solo ci aiutano a comprendere meglio la natura dei Frb, ma possono anche gettare luce su aspetti cruciali della formazione e dell’evoluzione cosmica. Il “fischietto cosmico” proveniente dallo spazio profondo rappresenta solo l’ultimo capitolo di un romanzo affascinante e in continua evoluzione, mentre gli scienziati cercano di decifrare i segreti nascosti di questi enigmatici segnali cosmici.