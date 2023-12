Alle ore 17 dello scorso 28 Dicembre Epic Games ha rilasciato sul suo Store Cat Quest. Il gioco è il numero 11 della promozione che rilascia Epic Games ogni anno nel mese di Dicembre.

Sebbene il titolo non sia rinomato come alcuni precedenti, basti pensare a “Ghostwire:Tokyo” oppure all’ultimo DLC di “Destiny 2“, è comunque interessante e meritevole di approfondimenti. Inoltre ogni titolo rimarrà gratuito fino alle ore 17 del giorno seguente all’uscita, consgliamo quindi di rimanere aggiornati per tutte le nuove promozioni.

Epic Games Store: Cat Quest a 0 euro, è un’affare?

Entra in una grande avventura alla micerca del malvagio Drakoth e di tua sorella scomparsa. Esplora la gigantesca mappa del sopramondo di Felingard, sfida il pericolo cercando epici bottini nelle segrete e dai una zampa a una serie di baffuti personaggi in una miriade di missioni secondarie.

Cat Quest è un GDR Open World in 2D fatto per omaggiare i nostri amici felini. Pubblicato nel 2017 è acquistabile nei vari store online al prezzo di 11.99 € mentre su Nintendo EShop si trova al prezzo di 12.99€. E’ presente un’altro capitolo chiamato “Cat Quest 2“, sequel del precedente con l’introduzione di una modalità Co-op sempre giocabile su PC e console. All’inizio del 2023 è stato annunciato un terzo capitolo con meccaniche rivisitate del tutto e nuove aggiunte, dice lo studio, in arrivo nel corso del 2024.

Il gioco, aldilà del suo aspetto esteriore che lo fa sembrare semplice, nasconde però una vasta varietà di contenuti. Il mondo è enorme e interamente esplorabile, sono presenti una vastità di villaggi, grotte, dungeon, enigmi e altri misteri. Il combat system per quanto giocoso è avvincente e non lascia nulla al caso, ogni colpo è importante e la strategia è tutto, ovviamente mischiata a un po’ di fantasia, che non guasta mai.

La promozione di Epic Games non finsce qui, sono tanti i giochi che sono usciti e che devono ancora essere rilasciati. Mi raccomando sempre di rimanere aggiornati sulle nostre pagine su eventuali aggiornamenti futuri.