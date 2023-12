Lidl apre le porte dei propri negozi a tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare i migliori prodotti in circolazione, a prezzi quasi mai visti prima d’ora, che inducono il consumatore ad un risparmio inedito ed esclusivo, solamente nei negozi fisici dislocati sull’intero territorio italiano.

Nell’avvicinarsi alla campagna promozionale di Lidl, ricordiamo che i singoli consumatori non devono fare altro che andare in un punto vendita per completare l’acquisto al prezzo più ridotto, ricordando comunque che le scorte potrebbero essere limitate, e di conseguenza terminare prima del previsto, o della scadenza della campagna stessa.

Lidl: offerte mai viste prima d’ora

L’ultima settimana dell’anno si chiude con tantissime occasioni da non perdere assolutamente di vista, come il termoventilatore che oggi costa solamente 24,99 euro, un piccolo dispositivo che aiuterà a riscaldare correttamente le vostre abitazioni, oppure la stazione meteorologica da 12,99 euro, utile per avere sempre a portata di mano la temperatura e l’umidità (senza perdere mai di vista l’orario), oppure anche una serie di device pensati per il benessere.

Tra questi annoveriamo il dispositivo per la pulizia dei pori, ma anche la sauna per il viso 3in1, oppure lo scaldaletto ed il termoforo (sia classico che per la schiena/cervicale). La maggior parte dei prodotti elencati sono commercializzati con garanzia legale della durata di 3 anni dalla data effettiva d’acquisto dello stesso. Maggiori informazioni sono elencate qui sotto.