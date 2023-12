La tanto attesa Lancia Ypsilon 2024 sta finalmente emergendo dai veli del mistero, mostrandoci i primi scatti rubati che ne svelano gli intricati dettagli. Questi scatti, apparsi su Instagram, ci offrono uno sguardo rubato ma autentico sulla nuova vettura, confermando le aspettative create dai teaser ufficiali e dagli avvistamenti precedenti. Il debutto ufficiale è previsto per il prossimo mese di febbraio, ma già ora possiamo dare uno sguardo più ravvicinato alla sua estetica distintiva.

Design innovativo e comfort di casa

Dall’avantreno, notiamo l’elegante design dei fari su due livelli, con i proiettori principali nella parte inferiore e le luci diurne nella porzione superiore, creando una firma luminosa unica. La presenza di una modanatura nera sopra, con il marchio Lancia, conferisce un tocco di classe. Sotto, quattro aperture suggeriscono una possibile differenza tra la versione elettrica e quella termica, con intriganti spunti sulla futura variante HF da 240 CV.

Il posteriore, fedele al design visto in precedenza, presenta fari tondi con grafica a forma di Ypsilon e una modanatura che collega visivamente i due elementi. L’assenza di un chiaro accenno a un terzo volume sottolinea la silhouette compatta della vettura, mentre dettagli come l’alettone sopra il lunotto aggiungono un tocco sportivo.

All’interno, abbiamo uno sguardo al mobiletto centrale di forma tonda, accanto al grande sistema infotainment S.A.L.A. che promette di gestire tutte le funzioni dell’auto in modo intuitivo. Il quadro strumenti digitale e gli eleganti rivestimenti contribuiscono a creare un ambiente accogliente, richiamando l’atmosfera di un salotto domestico.

Uno sguardo alla nuova Ypsilon 2024

In termini di propulsione, la Ypsilon debutterà come modello completamente elettrico, con una successiva versione ibrida. Dettagli ufficiali non sono ancora stati rilasciati, ma si prevede una variante elettrica con trazione anteriore da 156 CV e una batteria da 54 kWh, garantendo un’autonomia di circa 400 km. Possibili varianti ibride potrebbero includere l’utilizzo del motore 1.2 turbobenzina da 100 CV, offrendo una gamma completa di opzioni per gli acquirenti attenti all’efficienza e alla sostenibilità. Con il suo debutto imminente, la Lancia Ypsilon 2024 promette di stupire e consolidare il suo ruolo nel panorama automobilistico.