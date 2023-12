Grand Theft Auto VI è senza dubbio uno dei titoli di videogiochi più attesi degli ultimi anni, e il trailer di novanta secondi rilasciato da Rockstar Games ha scatenato l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. La nuova iterazione della serie ci riporterà nella luminosa e sfacciata Vice City, una versione digitalmente ripensata di Miami. La vera sorpresa è l’espansione della mappa oltre i confini urbani, abbracciando le paludi circostanti ispirate all’Everglades della Florida. Questa espansione territoriale è un 0chiaro segno che Rockstar Games sta puntando a rendere Grand Theft Auto VI più grande e più ricco di contenuti rispetto al suo predecessore.

Espansione della mappa di Grand Theft Auto

Il trailer offre uno sguardo affascinante su tre diverse contee che compongono la mappa di gioco. La Contea di Vice Dale, situata a sud-est e che ospita Vice City, sembra basarsi sulla zona di Miami-Dade, mentre la Contea di Leonard a nord-ovest presenta piccole città e una prigione. Nel mezzo, la Contea di Kelly, con le paludi ispirate alle Everglades, offre un ambiente unico e diversificato. Questa struttura geografica si ispira alla stessa logica utilizzata in Grand Theft Auto V, con le contee che delineano aree geografiche distintive.

Esaminando le informazioni disponibili nel trailer, emerge una chiara suddivisione delle caratteristiche di gioco in base alle regioni. Vice City, con le sue spiagge incontaminate, luci al neon e grattacieli, si presenta come il cuore pulsante della Contea di Vice Dale. Iconici luoghi come South Beach, Wynwood e l’Atlantis Condominium sono accuratamente riprodotti, sottolineando l’attenzione ai dettagli da parte dello sviluppatore.

Nella stessa contea, il NINE1NINE sembra essere un nightclub esclusivo e potrebbe giocare un ruolo significativo nella vita notturna dei giocatori, seguendo la tradizione dei nightclub importanti in Grand Theft Auto Online. L’arena della squadra di basket dei Miami Heat, il Kaseya Center, fa un’apparizione, suggerendo che gli sport potrebbero ancora una volta essere una parte integrante del gameplay.

Ulteriori Contee presenti (e non solo)

Nella Contea di Kelly, le paludi e le Everglades offrono un ambiente completamente diverso, con un’atmosfera umida e selvaggia. L’inclusione di fenicotteri e alligatori suggerisce la presenza di fauna selvatica, e le paludi potrebbero essere il luogo ideale per compiere attività illegali al calare del sole. Inoltre, le Florida Keys, riconoscibili nel trailer, ampliano ulteriormente l’area giocabile, presentando un arcipelago da esplorare e nuove sfide da affrontare.

La Contea di Leonard, a nord-ovest, sembra caratterizzarsi per piccole città pittoresche e una prigione, offrendo un contrasto evidente con la vivace Vice City e le paludi della Contea di Kelly. La presenza della Leonida Department of Corrections, la prigione di Leonida, suggerisce che potrebbero esserci nuovi elementi narrativi legati alle attività criminali dei protagonisti.

Il trailer rivela anche diversi luoghi iconici della vita reale di Miami ricreati in modo dettagliato, come l’Ocean Drive con i suoi edifici art déco e il Colony Hotel trasformato in Boardwalk Hotel. Wynwood, con i suoi murales colorati, aggiunge una nota artistica e vivace alla mappa, fornendo ai giocatori un luogo ideale per migliorare il loro stile e le loro auto.