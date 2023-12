Abbiamo avuto la fortuna di testare in anteprima la nuova telecamera di sicurezza Eufy S340 che si distingue come una soluzione di sicurezza esterna di grande impatto, dotato di doppia lente e capacità di registrazione autonoma. Una delle caratteristiche più significative è la copertura a 360 gradi, che garantisce una visione completa dell’area circostante. Un altro punto di forza è l’inclusione di un pannello solare nella confezione, che permette di mantenere la batteria della telecamera attiva per mesi, riducendo la necessità di ricariche frequenti.

Questo dispositivo si rivela ideale sia per chi cerca una telecamera di sicurezza per avere la tranquillità riguardo alla protezione della propria abitazione, sia per chi desidera monitorare i propri animali domestici durante le ore lavorative.

Durante i miei test me ne sono innamorato tanto che ha sostituito le mie telecamere Arlo diventate obsolete e soprattutto che avevano tantissimi problemi di connessione mettendo a rischio la sicurezza della mia abitazione.

Design

S340 di Eufy, a prima vista, appare come un’unità di telecamera piuttosto ingombrante. Il sistema di lenti circolari, posizionato sotto un corpo bianco, conferisce all’intero dispositivo un peso non indifferente. Le dimensioni si attestano intorno ai 12 cm di altezza, circa 8 cm di larghezza e profondità, con un peso leggermente inferiore a 1.2 kg.

Considerando che questa telecamera di sicurezza è dotata di due lenti con funzione di zoom ottico 3x, capacità di panoramica e inclinazione a 360 gradi, e 8 GB di memoria interna, le sue dimensioni e il suo peso diventano decisamente ragionevoli.

L’installazione del dispositivo è relativamente semplice. Il supporto incluso consente di montare la telecamera su una parete o, in alternativa, capovolta sotto le grondaie. Il processo è abbastanza lineare.

La sfida principale che ho incontrato è stata trovare una posizione che mi offrisse la copertura desiderata, tenendo conto anche della possibilità di collegare il dispositivo al pannello solare incluso.

Sebbene le immagini sulla confezione mostrino il pannello solare collegato direttamente alla parte superiore dell’unità della telecamera, l’installazione sotto le grondaie ha richiesto l’uso di un cavo per connettere il pannello solare. Questo dettaglio è importante da considerare nella fase di installazione, per garantire sia la funzionalità ottimale della telecamera che quella del pannello solare.

Specifiche e Software

La Solocam S340 offre una risoluzione di 3K con la camera principale, che ha un campo visivo di 135 gradi, e una risoluzione di 2K con la lente teleobiettivo. La telecamera offre fino a 8x di zoom digitale ibrido o 3x di zoom ottico, e l’applicazione mostra contemporaneamente entrambe le lenti.

Una caratteristica distintiva è il sistema di tracciamento del movimento basato sull’intelligenza artificiale di Eufy, che consente alla telecamera di seguire automaticamente un soggetto umano rilevato nel suo campo visivo.

Il dispositivo è dotato di 8 GB di memoria interna, sufficienti per circa 4 ore di riprese. Se necessario, è possibile integrare la telecamera con HomeBase S380, che offre funzionalità aggiuntive come il riconoscimento facciale e 16 TB di memoria aggiuntiva.

Il vantaggio della memoria interna è che non è necessario sottoscrivere un abbonamento per conservare le registrazioni. Finché vi è spazio di archiviazione disponibile sul dispositivo, è possibile accedere alle riprese registrate.

Un limite, però, è che la telecamera non offre una copertura continua 24 ore su 24 o backup su NAS. Registra solo ciò che viene manualmente impostato o quando rileva un movimento.

La S350 supporta anche la visione notturna, sia in bianco e nero che a colori, grazie alla luce integrata. Queste caratteristiche la rendono una soluzione versatile per la sicurezza domestica, in grado di adattarsi a diversi scenari di utilizzo.

Prestazioni

La qualità video della Solocam S340 è eccezionale. La combinazione di una camera da 3K e una telecamera con zoom da 2K fornisce un livello di dettaglio notevole nelle riprese di sicurezza, oltre a una riproduzione dei colori piuttosto fedele.

Anche la visione notturna è chiara e definita. Mi è particolarmente piaciuta l’opzione di visione notturna a colori, che attiva una luce LED per illuminare l’area e registrare a colori. Questa funzionalità, tuttavia, incide sensibilmente sulla durata della batteria del dispositivo S340.

L’utilizzo della telecamera tramite l’app è abbastanza intuitivo. È possibile orientare la telecamera a 360 gradi con facilità e anche lo zoom fino a 3x è rapido. Si può scegliere di visualizzare contemporaneamente entrambe le lenti o concentrarsi su una sola.

Come già notato con la telecamera interna S350, ho riscontrato alcune difficoltà nell’utilizzo dell’app: trovare alcune funzioni non è stato immediato, ad esempio la gestione delle notifiche e il passaggio attraverso le posizioni preimpostate che avevo configurato.

Desidero anche sottolineare la presenza di un altoparlante e di una connessione audio bidirezionale sulla Solocam. Al mio ritorno da un fine settimana fuori casa, sono rimasto sorpreso quando l’allarme ha iniziato a suonare non appena sono entrato nel mio cortile, dopo aver dimenticato di disattivare la Solocam.

L’allarme non è stato abbastanza forte da spaventarmi seriamente, ma sicuramente avrebbe potuto scoraggiare chiunque si fosse introdotto con intenti malevoli. Questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e dissuasione, rendendo la Solocam S340 una soluzione ancora più efficace per la protezione della propria abitazione.

Batteria e pannello solare

Vorrei evidenziare l’importanza del pannello solare incluso con la Solocam S350 di Eufy. Questa integrazione significa che non è necessario preoccuparsi della durata della batteria della telecamera.

Secondo Eufy, due ore di esposizione solare al giorno sono sufficienti per mantenere la telecamera in funzione a tempo indeterminato. Durante il mese di test della telecamera, la batteria è scesa dal 100% all’80%, nonostante ci siano stati diversi giorni di maltempo, tra tempeste e piogge.

Anche senza il pannello solare, Eufy afferma che la telecamera può durare circa 3 mesi. Questo periodo di tempo potrebbe essere sufficiente per molti utenti, ma considerando che la telecamera deve essere installata in un punto elevato, dove cambiare o caricare la batteria potrebbe risultare scomodo, il pannello solare diventa un accessorio quasi indispensabile.

Conclusioni

La crescente convinzione che la sicurezza domestica richieda la creazione di un ecosistema di prodotti connessi, per fornire un approccio olistico alla sicurezza, è sempre più diffusa.

I prodotti di Eufy sono progettati per soddisfare questa esigenza. Attraverso la sua app Security, è possibile ottenere una visione completa della sicurezza di tutta la casa, basata sui diversi prodotti installati.

La Solocam S340 offre riprese di alta qualità con copertura a 360 gradi. Il suo software intelligente è in grado di tracciare gli intrusi umani, inviando notifiche o attivando allarmi, a seconda della modalità di sicurezza selezionata.

Sarebbe auspicabile che l’app venisse perfezionata per facilitare la gestione dei vari elementi della telecamera e dell’ecosistema. Una maggiore intuitività e una migliore organizzazione dell’interfaccia dell’app potrebbero migliorare significativamente l’esperienza dell’utente, rendendo più semplice e veloce il controllo dell’intero sistema di sicurezza. In questo modo, Eufy potrebbe offrire non solo un prodotto di qualità, ma anche un’esperienza utente ottimale e senza intoppi.

Prezzo e disponibilità

Attualmente il prezzo è di 199 € e si può acquistare direttamente su Amazon attraverso la pagina ufficiale.