Lidl crea un solco con le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con un volantino che raccoglie tutte le migliori proposte del momento, mettendole direttamente sul piatto di coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. I prezzi della campagna promozionale sono ottimi, con validità diffusa su tutto il territorio.

A differenza dei volantini delle altre realtà, più limitati in termini proprio di giorni di validità, gli utenti oggi possono continuare ad acquistare da Lidl, grazie alla campagna promozionale attiva nel corso della giornata odierna (da domani invece verrà rinnovata completamente). Gli acquisti sono effettuabili, come anticipato, solo in negozio, con scorte che potrebbero essere limitate.

Lidl, offerte con i prezzi più bassi dell’anno

Gli sconti da Lidl sono indubbiamente i migliori in circolazione, il prodotto maggiormente rappresentativo dell’intera campagna promozionale è il Monsieur Cuisine Smart, robot da cucia che oggi prevede un costo finale di soli 399 euro. Sempre all’interno del medesimo volantino si possono comunque trovare tante altre occasioni da non perdere, come la piastra per waffel, che costa solamente 29 euro, la macchina per hot dog, in vendita esattamente allo stesso prezzo, la macchina per pop corn, disponibile a 24,99 euro, oppure il bellissimo forno elettrico per pizza di Ariete, proposto alla modica cifra di soli 69 euro.

Gli utenti interessati, al contrario, ad una friggitrice ad aria calda, potranno spendere solamente 34,99 euro per un modello di tutto rispetto e di buonissima qualità generale.