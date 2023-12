PosteMobile, l’operatore virtuale di PostePay (Gruppo Poste Italiane), ha già anticipato le modifiche per il Roaming UE nel 2024, offrendo ai clienti in viaggio nell’Unione Europea un aumento di Giga e un costo extra soglia più accessibile. Questa anticipazione segue la tendenza dell’operatore, che già a dicembre 2022 aveva adottato le regole del 2023.

L’operatore, che utilizza la rete Vodafone per fornire servizi in 2G, 4G e 4G+, ha aggiornato il suo sito ufficiale dal 19 dicembre 2023 con le nuove soglie di traffico dati per tutte le offerte. Questo adeguamento include anche una diminuzione della tariffa a consumo in caso di superamento dei Giga validi per il Roaming UE.

Navigare in Roaming con le stesse condizioni nazionali

Conformemente al Regolamento UE, i clienti possono navigare in Roaming nei paesi dell’UE con le stesse condizioni dell’offerta nazionale, ma entro un limite massimo di traffico dati variabile in base al costo mensile dell’offerta. Questa regolamentazione richiede agli operatori di adeguare periodicamente le condizioni delle offerte, aumentando il limite massimo di traffico dati utilizzabile in Europa e diminuendo il costo extrasoglia.

La nuova formula per calcolare i Giga validi in Roaming UE per il 2024, secondo il Regolamento UE, riduce il costo all’ingrosso del traffico dati da 1,80 a 1,55 euro per Giga. Questo aumento del traffico dati disponibile in Unione Europea è già stato implementato da PosteMobile, che ha aggiornato le formule sul suo sito ufficiale.

Le nuove soglie di Giga per le offerte PosteMobile includono, ad esempio, 4,23 Giga con PM Super 20 a 4 euro al mese, 8,46 Giga con Creami Extra Wow Week 100 a 8 euro al mese e 12,68 Giga con Creami Extra Wow 300 a 11,99 euro al mese. Anche le offerte PostePay Connect Back, che combinano una SIM PosteMobile con una carta prepagata PostePay Evolution, hanno visto adeguamenti simili.

Aggiornamenti da PosteMobile per le nuove tariffe

PosteMobile ha adattato la tariffazione a consumo, riducendo il costo a 0,18 centesimi di euro per MB (rispetto ai precedenti 0,21 centesimi) nel caso di superamento del limite di traffico dati in Roaming UE, fino all’esaurimento dei Giga previsti dalla propria offerta nazionale.

PosteMobile si impegna a offrire ai suoi clienti un’esperienza di Roaming UE più conveniente e accessibile, anticipando le modifiche normative e adattandosi alle nuove condizioni del mercato. Questa proattività contribuisce a mantenere PosteMobile all’avanguardia nell’offerta di servizi di comunicazione in Italia.