Siete alla ricerca di una di qualcosa che vi distragga durante il caos di queste feste? Per voi c’è una fantastica opportunità: il gioco Caveblazers, un platform 2D con elementi roguelike, è disponibile gratuitamente per PC su GOG. Pubblicato nel 2017, Caveblazers offre una suggestiva grafica in pixel art e un gameplay avvincente, perfetto per chi ama le sfide. Per riscattare il gioco in modo GRATIS, è sufficiente visitare la pagina ufficiale della promozione su GOG. Da lì basterà effettuare l’accesso con il vostro account (o crearne uno se non ne avete già uno) e poi cliccare sul banner in home page. Il gioco verrà a questo punto aggiunto alla vostra libreria digitale, da cui potrete avviarlo con comodità. Requisiti di accesso al gioco

La chiave del successo in Caveblazers è la capacità di esplorare attentamente l’ambiente circostante. Man mano che il giocatore si avventura più in profondità nelle caverne, troverà nuove armi, oggetti magici e potenziamenti che cambieranno il corso della partita. La varietà di opzioni a disposizione del giocatore consente di adottare diverse strategie, rendendo ogni partita unica. Quello che rende Caveblazers unico è il suo mix di generi. Da un lato, il gioco presenta elementi di platform, con il protagonista che deve saltare tra piattaforme, evitare trappole e superare ostacoli. Dall’altro lato, l’aspetto roguelike del gioco significa che ogni nuova partita è un’esperienza diversa, con il layout delle caverne e la disposizione dei nemici che cambiano ad ogni tentativo.

Il gioco prevede il rispetto di alcuni requisiti fondamentali per il funzionamento. Innanzitutto, dovete possedere sul PC Windows 7, 8, Windows 10 o anche Vista. Il processore del dispositivo deve essere Dual Core e la Memoria deve raggiungere almeno i 2G di RAM. Ultimi aspetti sono la scheda video di 512MB (minimo) di VRAM e il DirectX nella versione 9.0. La promozione è già attiva e scadrà precisamente a Natale, 25 dicembre 2023, alle ore 15:00 nel nostro fuso orario. Ricordate anche di riscattare Art of Rally gratuitamente su Epic Games Store prima che arrivi il prossimo titolo in regalo per le festività natalizie. Secondo alcune indiscrezioni, la riedizione di Quake 2 potrebbe essere la sorpresa successiva.