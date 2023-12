Il sotto brand del produttore cinese Xiaomi, ovvero Poco, ha da poco sfornato un nuovo smartphone super interessante. Ci riferiamo al nuovo medio di gamma Poco M6 e per il momento sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano. Tra le sue caratteristiche principali, troviamo l’ultimo soc mid-range di casa MediaTek. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il produttore cinese Poco ha annunciato ufficialmente il nuovo Poco M6

Il produttore cinese Poco ha da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano il nuovo medio di gamma Poco M6. Come già accennato in apertura, si tratta di un dispositivo molto interessante e che può vantare la presenza di uno degli ultimi soc di casa MediaTek. Si tratta in particolare del nuovo soc MediaTek Dimensity 6100+.

Quest’ultimo soc è poi supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM, i quali sono ulteriormente espandibili virtualmente di altri 8 GB. Il design segue le linee estetiche dei precedenti device del marchio Poco. Sul retro, troviamo infatti un modulo fotografico nero di forma rettangolare. Al suo interno sono presenti due fotocamere, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP.

La backcover è poi disponibile in due colorazioni, ovvero Galactic Black e Orion Blue. Sul fronte è invece presente un display con tecnologia IPS LCD da 6.74 pollici con refresh rate da 90Hz. La batteria, infine, ha una grande capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 18W.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Poco M6 sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 114 euro al cambio attuale.