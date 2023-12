Dicembre è un mese pieno di sorprese per quanto riguarda i dispositivi Pixel di Google. Probabilmente spinta dalla nuova politica europea sulle riparazioni autonome dei dispositivi, Google ha rilasciato manuali di riparazione per i dispositivi Pixel e una nuovissima modalità di riparazione.

Manuali e Modalità di Riparazione sui Google Pixel

L’aggiornamento di dicembre, che sarà disponibile per tutti i dispositivi Pixel più recenti, fino al Pixel 5a 5G (incluso il Pixel Fold e il Pixel Tablet), ha come una delle novità principali la Modalità di Riparazione. Questa modalità, che richiede 2GB di spazio libero, sarà attivabile dalle impostazioni del dispositivo sotto la voce Sistema. Dopo aver inserito il PIN o la Password, ci si ritroverà in questa modalità dopo il primo riavvio del telefono.

La modalità riparazione cripta tutti i dati dell’utente, in modo che i tecnici non vi possano accedere, funzionando come una sorta di Modalità Provvisoria. Il telefono infatti si avvierà in una partizione pulita, permettendo ai tecnici di avere accesso ad un profilo limitato. Questo profilo presenta parte delle applicazioni di sistema e nuove applicazioni di diagnostica, ma ovviamente non consente l’accesso a nessuna delle applicazioni installate dall’utente. Tuttavia questo non impedisce ai tecnici di valutare un cambio del chip di memoria presente sul dispositivo, che porterebbe alla cancellazione dei dati. Infatti Google consiglia di eseguire un Backup anche se si utilizza la modalità di riparazione.

Mentre questa funzione riguarda una riparazione via posta, Google ha collaborato con iFixit, mettendo a disposizione manuali e parti di ricambio ufficiali. Sulla pagina di supporto Google possiamo trovare manuali di riparazione di Pixel 8/8 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro e Pixel Fold. Sulla pagina di iFixit, invece, oltre a parti di ricambio di questi dispositivi possiamo trovare manuali e parti di ricambio per dispositivi più vecchi.

Per aiutare le riparazioni, Google mette a disposizione l’applicazione Pixel Diagnostic. Tuttavia per le persone non esperte viene suggerito di riparare il dispositivo presso un centro autorizzato.