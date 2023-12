Nell’oceano vasto delle opzioni di intrattenimento disponibili, la scelta di un film su Netflix diventa cruciale per sfruttare al meglio il proprio tempo. Tra cinema, televisione e piattaforme di streaming, è fondamentale selezionare produzioni di qualità che non deludano le aspettative di un cinefilo. In questa vasta selva di titoli, abbiamo selezionato 15 perle nascoste che offrono un’esperienza cinematografica fuori dagli schemi, lontane dai soliti film già ampiamente noti e discussi.

Gioielli cinematografici non convenzionali

Tra queste scelte sorprendenti, troviamo “La notte su di noi” del regista Timo Tjahjanto, un thriller d’azione indonesiano che non risparmia scene sanguinolente, offrendo una storia di tradimento e redenzione avvolta in ritmo e violenza. “1922” di Zak Hilditch, un horror americano dai toni drammatici, si basa su un racconto di Stephen King, affrontando temi cupi e minacciosi dall’inizio alla fine.

“Atlantique” di Mati Diop, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes, si distingue come un dramma soprannaturale ambientato in Senegal, affrontando temi di sopraffazione, migrazione e morte. Emmanuel Mouret ci regala “Lady J“, un’originale storia di sentimenti e vendetta ispirata al romanzo di Denis Diderot, dove la protagonista decide di far pagare a chi non la ama più.

Film che rompono gli standard

Tra gli altri film consigliati, “Dolemite is my name” di Craig Brewer, una commedia biografica con Eddie Murphy nei panni del leggendario comico Rudy Ray Moore, e “Il calamaro e la balena” di Noah Baumbach, una commedia indipendente che narra le vicende di una famiglia pronta a esplodere.

Non possiamo tralasciare “E respirare normalmente” di Isold Uggadottir, un lungometraggio islandese dal piglio naturalistico che affronta tematiche intense nella penisola di Reykjanes. “Il gioco di Gerald” di Mike Flanagan, adattamento di un romanzo di Stephen King, offre suspense e tensione mentre una coppia naviga attraverso un gioco erotico che va terribilmente storto.

Il panorama cinematografico su Netflix si arricchisce ulteriormente con “Non sono più qui” di Fernando Frías de la Parra, un racconto coinvolgente ambientato a Monterrey, e “His house” di Remi Weekes, un esaltante esordio alla regia che mescola tensione horror con emozioni profonde.

Dall’ordinario all’eccezionale su Netflix

Riflettendo su questa selezione di film, emergono temi comuni di originalità, audacia e una prospettiva cinematografica fuori dagli schemi. Mentre alcuni di questi titoli potrebbero non aver ricevuto l’attenzione che meritano, il loro posizionamento su Netflix offre ora un’opportunità unica per il pubblico di scoprire gioielli cinematografici inaspettati. Sottolineando l’importanza di esplorare al di là dei successi mainstream, questa lista dimostra che il mondo del cinema su Netflix è ricco di sorprese e che vale la pena esplorarlo con occhi nuovi.