Se stai ponderando un cambio di compagnia telefonica, Kena Mobile ha un regalo natalizio speciale per te. La promozione “130GB Promo Plus” offre un mese gratuito con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i cellulari, e un incredibile pacchetto di 130GB di internet 4G, di cui 7,5GB sono dedicati alla navigazione in Europa, il tutto al costo vantaggioso di 6,99 euro al mese. Attivando la tariffa ora, ottieni addirittura 50GB in omaggio per i primi due mesi.

La magia della Promo Plus a 6,99€ di Kena Mobile

Ma le sorprese non finiscono qui. L’attivazione, normalmente a pagamento (4,99 euro), è gratuita con questa promozione. Inoltre, hai la libertà di ottenere un nuovo numero Kena Mobile oppure puoi tranquillamente mantenere il tuo numero dall’operatore precedente, garantendoti massima flessibilità.

Per attivare la promozione “130GB Promo Plus,” hai diverse opzioni a tua disposizione. Puoi farlo direttamente online cliccando sul tasto “ACQUISTA” in alto a destra sulla pagina ufficiale, attraverso l’app Kena Mobile (disponibile per Android e iPhone) o chiamando il Servizio clienti al numero 181.

Kena Mobile presenta numerosi vantaggi che la distinguono nel panorama degli operatori telefonici italiani. Utilizzando la rete TIM, vanta una copertura capillare del 99% della popolazione italiana. Le tariffe competitive, come quella della “130GB Promo Plus,” offrono minuti, SMS e Giga illimitati a prezzi convenienti. La trasparenza è un punto forte di Kena Mobile, con tariffe chiare e comprensibili, senza costi nascosti o sorprese spiacevoli.

Ultima occasione per approfittare della Promo

Il servizio clienti di Kena Mobile è altrettanto all’altezza, con un supporto efficiente e disponibile, raggiungibile via telefono, chat o e-mail. L’offerta è aperta a chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e a chi mantiene il proprio numero proveniente da diversi operatori, tra cui Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, e molti altri.

E’ importante sottolineare che la promozione ha una scadenza imminente, quindi se sei interessato, è consigliabile affrettarti. In conclusione, Kena Mobile si presenta come un’opzione allettante per chi cerca tariffe convenienti, trasparenza e un servizio clienti affidabile. Approfittare di questa promozione natalizia può essere una mossa intelligente per iniziare il nuovo anno con un piano telefonico vantaggioso.