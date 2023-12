WINDTRE ha recentemente introdotto sul mercato una nuova offerta mobile ricaricabile dal nome WindTre GO 150M 5G Easy Pay, che è stata lanciata in un’inedita iniziativa denominata “operator attack“. Questa offerta, attivabile nel periodo compreso tra il 21 e il 27 dicembre, è particolarmente vantaggiosa per coloro che desiderano effettuare la portabilità del proprio numero proveniente da operatori come TIM, Kena, Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e LycaMobile.

WindTre GO 150M 5G Easy Pay colpisce con vantaggi esclusivi

Il piano tariffario, al costo mensile di 8,99 euro, offre un pacchetto completo di servizi, includendo 150 Giga di traffico internet mobile, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e minuti illimitati. E’ importante sottolineare che l’offerta è vincolata a un contratto di 24 mesi e comporta un costo di attivazione di 49,99 euro. Di questi, 9,99 euro saranno addebitati all’atto dell’attivazione, mentre i restanti 40 euro saranno suddivisi in 24 rate mensili da 1,67 euro ciascuna. In caso di permanenza nel servizio per l’intera durata contrattuale, è previsto uno sconto di 1,67 euro ogni mese. Al contrario, in caso di disdetta anticipata, verrà addebitato il saldo del costo per i mesi di mancata permanenza.

Un elemento da considerare è la modalità di pagamento, dato che dal 6 dicembre 2021 è stato introdotto un meccanismo specifico per l’addebito del costo di attivazione. Per le offerte che includono la modalità Easy Pay, il pagamento mensile viene effettuato esclusivamente tramite metodo di pagamento automatico, come carte di credito o conto corrente bancario.

Telecomunicazioni in evoluzione

WindTre GO 150M 5G Easy Pay si configura come un’opzione mobile attraente, con un pacchetto di servizi completo e un prezzo competitivo. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente i vincoli contrattuali e i costi associati prima di procedere con l’attivazione. L’offerta è un esempio della continua competizione nel settore delle telecomunicazioni, con gli operatori che cercano di attirare nuovi clienti attraverso piani tariffari innovativi e convenienti.