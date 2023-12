In vista dell’arrivo del Natale, Fanatical, lo store online dedicato ai videogiochi, ha deciso di regalare ai suoi utenti un’opportunità imperdibile: un nuovo gioco completamente gratuito da riscattare su Steam. La bellezza di questa offerta risiede nel fatto che non è richiesto alcun acquisto aggiuntivo; è sufficiente visitare la pagina ufficiale, selezionare il gioco gratuito, Ultimate Zombie Defense, e procedere al riscatto senza sborsare nemmeno un centesimo.

Ultimate Zombie Defense è un survival horror cooperativo top-down che pone i giocatori al centro di un’epica missione: difendere una città invasa da orde di zombie. Sebbene non sia direttamente legato al tema natalizio, l’opportunità di aggiudicarsi gratuitamente un gioco per PC è un regalo che nessun videogiocatore vorrà lasciarsi sfuggire.

Su Steam Ultimate Zombie Defense è gratis

Nel contesto di questo gioco, i partecipanti assumono il ruolo di membri di una squadra d’élite incaricata di individuare la fonte dell’infezione zombie. La modalità cooperativa permette ai giocatori di collaborare con gli amici, mentre la presenza di un sistema di costruzione di basi e un vasto arsenale di armi aggiunge elementi strategici al gameplay. Per coloro che preferiscono affrontare l’apocalisse zombie in solitaria, è disponibile anche una modalità single player offline.

Ottenere il gioco è semplice. Dopo aver aggiunto Ultimate Zombie Defense al carrello e iscritto alla newsletter di Fanatical, è sufficiente seguire la procedura per collegare l’account Steam e riscattare il gioco gratuitamente. In pochi istanti, il gioco sarà vostro e rimarrà permanentemente associato al vostro account Steam.

Inoltre, Fanatical ha pensato di premiare ulteriormente i suoi utenti regalando un buono spendibile per l’acquisto di bundle misteriosi, offrendo un incentivo aggiuntivo per esplorare ulteriormente il vasto catalogo di giochi disponibili.

A tutti gli appassionati, consigliamo anche di tenere d’occhio gli imminenti saldi invernali di Steam, che inizieranno tra pochi giorni. Sarà un’opportunità ideale per espandere la propria libreria di giochi a prezzi convenienti e magari trovare altre gemme nascoste da scoprire durante le vacanze. Se invece siete alla ricerca di ulteriori giochi gratuiti, vale la pena monitorare gli imminenti giveaway natalizi di Epic Games Store. Sconti e giveaway sono occasioni ghiottissime per tutti gli appassionati di videogiochi che non vedono l’ora di ampliare la propria libreria ludica ed immergersi in nuove emozionanti avventure.