Regalare un abbonamento a Netflix è un’idea originale, e che sicuramente verrà apprezzata, per ogni occasione speciale. Trovare qualcuno che non sia appassionato di serie TV o cinema è davvero difficile, soprattutto se si tratta di intrattenimento di alta qualità. Ma come acquistare la gift card? Come la si attiva? Scopriamolo subito e preparati a realizzare un bel pacchetto di Natale.

L’unico prerequisito necessario per donare un abbonamento Netflix è che il destinatario abbia una connessione a Internet e un dispositivo connesso alla rete. La versatilità del servizio consente l’accesso da una varietà di smartphone, tablet, pc e TV, rendendo la Gift Card adatta a tutti gli appassionati di streaming.

Cosa offre la Gift Card Netflix e qual è l’importo

Le Gift Card Netflix sono disponibili in tre varianti di importo: la più economica è quella da 25 euro, c’è poi l’intermedia da 50 euro e per finire quella da 100 euro. Ogni mese, Netflix addebiterà l’importo stabilito sulla Card fino a esaurimento. Per mantenere il valore, la carta deve essere ricaricata, un aspetto positivo da valutare considerando che funzionerà come una carta prepagata. Esse possono essere acquistate online tramite siti come Euronics e anche StartSelect o presso numerosi punti vendita fisici, tra cui Unieuro, GameStop, MediaWorld, Coop, Mondadori, Feltrinelli, Esselunga e Carrefour. In alternativa, è possibile comperarle presso i centri di Sisal, Lottomatica e PuntoLis.

Il processo di attivazione richiede solo pochi minuti. Dopo l’acquisto, basta consegnare la carta al destinatario, che dovrà grattare la banda argentata e inserire il codice PIN sul sito di Netflix. Da lì, seguendo pochi passaggi sul proprio account, il credito sarà immediatamente scalato e l’abbonamento sarà attivato. Le Gift Card non hanno una data di scadenza, ma sono monouso e possono essere applicate a un solo account. Se si desidera rinnovare il saldo, è possibile condividere un abbonamento Premium o Standard con altre persone. Attenzione: le card non sono rimborsabili, quindi badate bene a chi le volete regalare. Acquistare una Gift Card Netflix è proprio quel che potrebbe servire per un pensiero dell’ultimo momento o per chi è così complicato che non sapete mai che cosa gli potreste donare.