Se pensavate che i robot umanoidi fossero solo un’invenzione per il mondo del cinema o un’utopia tecnologica, tra poco capirete che non è affatto così.

In questi giorni infatti, è stato rilasciato on-line un video che mostra Optimus il robot di Tesla, progetto dell’omonimo imprenditore sudafricano Elon Musk, sempre più simile ad un essere umano.

Il robot infatti rispecchia perfettamente non solo le fattezze fisiche dell’uomo, ma anche i suoi movimenti sono diventati più reali ed “umani”.

Ma vediamo in dettaglio cosa è cambiato rispetto ai modelli precedenti.

Robot Optimus, sempre più veloce e preciso

Il robot Optimus ha dato quindi inizio alla seconda generazione di macchine umanoidi.

Secondo quanto mostrato on-line, Optimus è riuscito a raggiungere una velocità di cammino maggiore del 30%, rispetto alle versioni passate.

La macchina ha nuovi sensori sulle articolazioni che fanno sì che i suoi movimenti siano molto più veloci e precisi. Migliorati notevolmente anche il controllo del corpo e dell’equilibrio. Infatti nel video che potete reperire facilmente sul web, Optimus viene mostrato in tutta la sua bellezza.

Il robot viene ripreso mentre effettua dei piegamenti come se fosse in palestra, cammina, maneggia un uovo con estrema attenzione e balla persino a ritmo di musica.

L’obiettivo di Elon Musk non si ferma per oggi certo ad un unico modello, il suo piano è quello di realizzare migliaia di robot umanoidi da poter impiegare all’interno delle sue fabbriche Tesla.

Ma sappiamo anche che si tratta solamente di una fase iniziale. In quanto, il piano reale, quello più ambizioso, è quello di riuscire ad impiegare tali robot all’interno delle case. Essi dovranno infatti essere in grado di preparare la cena, svolgere attività domestiche e persino prendersi cura degli anziani.