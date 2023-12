Samsung Galaxy Watch4 non è un semplice smartwatch, è LO smartwatch, un prodotto di qualità assoluta che negli anni ha saputo convincere milioni di utenti in tutto il mondo al suo acquisto, mettendo sul piatto prestazioni di alto livello ad un prezzo complessivamente abbordabile.

Oggi su Amazon è possibile acquistarlo con un risparmio non da poco, parliamo infatti di una riduzione del 50% sul prezzo originario di listino, per la variante che prevede colorazione completamente nera, con cinturino in silicone dello stesso colore, e quadrante da 40 millimetri di diametro.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Samsung Galaxy Watch4, un prodotto davvero eccellente

La vendita sul noto store di e-commerce è prevista con un prezzo finale di soli 134 euro, cosicchè il consumatore finale possa approfittare di un risparmio del 50% rispetto al valore originario di listino, che corrisponde esattamente a 269 euro.

Compralo su Amazon

I punti di forza di questo prodotto sono indubbiamente molteplici, si parte dal display da 1,2 pollici di diagonale, un AMOLED di altissima qualità con risoluzione di alto livello e colori quasi perfetti, passando per la sua piena compatibilità con tutti gli smartphone e dispositivi in circolazione, siano essi con sistema operativo iOS che Android, per finire con le più classiche misurazioni.

Coloro che lo acquisteranno potranno infatti monitorare i progressi fitness, come misurazione di passi, distanza percorsa, calorie bruciate, monitoraggio del sonno, dello stress e similari, riuscendo altresì a godere del battito cardiaco, SpO2 o anche più semplicemente di tantissime attività (allenamenti) differenti da avviare direttamente dal polso in assoluta semplicità. Il prodotto viene corredato con garanzia legale della durata di 24 mesi.