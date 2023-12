La telecamera WiFi da interno è un prodotto che, considerando la crescente pericolosità delle nostre città, è divenuta con il tempo un elemento essenziale per riuscire a dormire sonni tranquilli, oppure per allontanarsi senza troppi problemi dalla propria abitazione.

Uno dei modelli più in voga su Amazon viene prodotto da Tenda, si tratta di una piccola videocamera di sorveglianza, controllabile ovviamente da remoto e compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso con sistema operativo Android o iOS, che offre la rotazione a 360 gradi, con funzione di tilt (quindi oscilla anche verticalmente), per una risoluzione massima di 1080p.

Telecamera WiFi, il suo prezzo è davvero ridicolo su Amazon

Al giorno d’oggi gli utenti possono davvero pensare di spendere molto poco sull’acquisto di un prodotto di questo tipo, la Tenda CP3 V2.2, difatti, ha un costo di soli 20,89 euro, che risulta ulteriormente ridotto in confronto al valore più basso raggiunto nell’ultimo periodo, pari a 21,99 euro.

Ciò porta l’utente a raggiungere un livello di risparmio assolutamente inedito ed esclusivo, godendo di un prodotto di colorazione grigia, realizzato prevalentemente in plastica con finitura opaca (e lucida nera solo nella parte centrale), perfettamente compatibile con Amazon Alexa per il controllo da remoto, ed in grado di funzionare senza problemi anche senza aver sottoscritto un abbonamento cloud. E’ presente, difatti, lo slot per la microSD, per avere la possibilità di espandere la memoria interna fino ad un massimo di 128GB, dove andare a salvare tutte le registrazioni effettuate, nel momento in cui si sono registrati determinati movimenti sospetti.