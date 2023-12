Nel vasto panorama delle offerte mobili, trovare la soluzione perfetta può risultare un compito arduo. Fortunatamente, ho. Mobile, operatore attivo in Italia da pochi anni, offre promozioni vantaggiose che potrebbero essere la risposta alle vostre esigenze di navigazione, messaggistica e chiamate. Esploriamo le offerte disponibili per dicembre 2023 e come potrebbero soddisfare le vostre necessità.

Ecco le principali offerte di ho. Mobile:

1. ho. 100 Giga e 180 Giga: Ampie Opzioni per Tutti

Per chi proviene da Iliad, Coop Voce, Fastweb, e altri, queste offerte offrono 100 GB e 180 GB di navigazione in 4G, con chiamate e messaggi illimitati. A soli 5,99€ (100 Giga) e 7,99€ (180 Giga) al mese, sono un affare da considerare.

2. ho. 150 Giga: Una Scelta Eccellente per Alcuni Operatori

Attivabile dai clienti provenienti da Kena, Digi, Enegan e Feder Mobile, questa promozione offre 150 GB di dati in 4G, insieme a chiamate e messaggi illimitati. Il costo mensile è di 8,99€, con attivazione e SIM gratuite.

3. ho. 100 Giga e 150 Giga: Per i Nuovi Clienti in Cerca di Vantaggi

Per coloro che richiedono un nuovo numero, queste offerte offrono 100 GB e 150 GB di dati, con chiamate e messaggi illimitati, al costo di 6,99€ e 8,99€ al mese rispettivamente. Attivazione e SIM sono completamente gratuite.

4. ho. 300 Giga: Per Intensi Utilizzatori di Dati

Se provenite da Iliad, Coop Voce, Fastweb, questa offerta è ideale per chi naviga intensamente, offrendo 300 GB in 4G, chiamate e messaggi illimitati a 10,99€ al mese.

5. ho. 50 Giga e 150 Giga: Per Utenti di Operatori Consolidati

Destinata a chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre, e Very Mobile, questa offerta combina 50 GB o 150 GB di dati in 4G con chiamate e messaggi illimitati. A 11,99€ (50 Giga) e 13,99€ (150 Giga) al mese.

Sia che siate alla ricerca di un’ampia quantità di dati, chiamate illimitate, o tariffe convenienti, ho.Mobile sembra offrire un’opzione per tutti. L’attivazione gratuita e le tariffe mensili competitive rendono queste offerte ancora più allettanti.

Trovare l’offerta mobile giusta può diventare più semplice quando si esplorano le proposte di operatori come ho. Mobile. Considerate le vostre esigenze personali e selezionate l’offerta che meglio si adatta al vostro stile di vita digitale.