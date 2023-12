Per il 29 Luglio 2024, Microsoft ha in programma di chiudere il vecchio Marketplace di Xbox 360. Questa decisione comporterà la perdita di decine e decine di titoli venduti solamente in formato digitale. Giochi che quindi rischiano di non essere più disponibili, almeno fino a quando non saranno compatibili con Xbox One e Series X|S e reperibili su Xbox Store.

Al fine di salvare i videogiochi che rischiano di essere eliminati per sempre, i curatori di DelistedGames.com si sono occupati di compilare un elenco di tutti i giochi Xbox 360 che rischiamo di perdere con la chiusura del Marketplace.

Xbox 360: Addio a tutti questi titoli

La lista dei giochi Xbox 360, a cui dobbiamo prepararci a dire addio, include titoli importanti come:

Aegis Wing;

Arkadian Warriors;

BattlezoneWing;

Blazing Birds;

Boogie Bunnies;

Bubble Bobble Neo;

Commander Arena;

CrazyMouse;

Defenders of Ardania;

Diabolical Pitch;

Double Dragon II: Wander of the Dragons;

Fire Pro Wrestling;

Freefall Racers;

Full House Poker;

Fusion: Genesis;

Gel: Set & Match;

Gotham City Impostors;

Happy Tree Friends: False Alarm;

Haunt;

Home Run Stars;

Hybrid;

Leedmees;

Meteos Wars;

Minesweeper Flags;

Mini Ninjas Adventures;

Panzer General: Allied Assault;

Puzzle Arcade;

PUZZLE BOBBLE Live;

Rainbow Islands: Towering Adventure;

Rekoil: Liberator;

Schizoid;

Spyglass Board Games;

South Park Let’s Go Tower Defense Play;

South Park: Tenorman’s Revenge;

The Dishwasher: Dead Samurai;

The Path of Go;

Things on Wheels;

Totemball;

Who Wants to Be a Millionaire? Special Editions;

Wing Commander Arena;

Wits & Wagers;

Wreckateer;

Yo-Ho Kablammo;

Zombie Wranglers;

Oltre a questi, saranno inclusi anche videogiochi alcuni giochi esclusivi per Kinect su Xbox 360, tra cui: