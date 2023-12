Il 2023 sta ormai per concludersi e nel mondo dei giochi online sembrano non esservi ancora molte novità in arrivo.

Ma non temete abbiamo la soluzione che fa per voi !

È possibile che nel corso dell’anno vi siate persi qualche titolo particolarmente entusiasmante, che non avete mai sentito o forse, terminato.

A tal proposito, vi forniamo una lista di alcuni giochi che, a nostro avviso, valgono davvero pena recuperare.

Se siete alla ricerca di giochi interessanti con cui trascorrere le feste natalizie, non perdetevi la nostra lista!

A Space for the Unbound.

Al primo posto troviamo A Space for the Unbound. Un gioco di avventura punta e clicca, che racconta la storia di Atma e delle persone che ruotano attorno a lui. Atma è un comune ragazzo delle scuole superiori, che deve combattere quotidianamente con ansia, bullismo e depressione. Insomma già un’atmosfera perfetta per le feste di Natale.

La storia è incentrata sulla crescita del ragazzo, dei problemi del sistema scolastico e delle perenni aspettative dei genitori, il tutto condito con un tocco di soprannaturale.

Vi ritroverete nell’Indonesia degli anni ’90, e siamo sicuri che resterete completamente affascinati dalla trama e dalla narrazione del gioco.

Moonring

Un gioco che unisce genere rétro e modernità. Si tratta infatti di un’ avventura testuale, in cui per proseguire è necessario inserire delle parole chiave. Moonring è completamente gratuito è disponibile su qualsiasi computer su cui è possibile installare Steam.

Saltsea Chronicles

Con Saltsea Chronicles verrete catapultati in un mondo post apocalittico, in cui l’umanità ha completamente lasciato spazio alla violenza, necessaria per poter continuare a sopravvivere. La storia è incentrata sulla ricerca della capitana Maja da parte della nave De Kelpi. Il giocatore dovrà scegliere un personaggio da inviare su ogni isola, tenendo conto delle abilità di ognuno.

Saltsea Chronicles è sicuramente uno dei titoli che vi raccomandiamo maggiormente.

Mediterranea Inferno

Mediterranea Inferno è una visual novel ambientata in Puglia, durante una vacanza post-pandemia di Covid. Tra gli invitati del ferragosto troviamo il trio Claudio, Andrea e Mida, un leggendario gruppo di amici che si ritroverà a dover affrontare una serie di conflitti, recriminazioni e a fare i conti con sentimenti drammatici.

The Last Clockwinder

The Last Clockwinder è un gioco avventura/puzzle in prima persona per PlayStation VR2. La protagonista della storia è Jules, una scienziata che ha il compito di impedire una terribile catastrofe attraverso l’esplorazione della Torre dell’Orologio. Quest’ultimo è un albero alieno enorme, nel quale sono conservati i semi delle piante sparse nell’universo.

Venba

Venba è una visual novel ambientata in India, nella cultura Tamil. La protagonista della storia è Venba, che racconta la sua vita attraverso una serie di ricette tratte da un quadernetto ricevuto dalla madre. Un gioco perfetto per gli appassionati di cucina e gli amanti del buon cibo, il tutto condito con la scoperta di un’intera cultura.