Oltre quarant’anni fa, l’umanità ha inviato un messaggio nel cuore dello spazio attraverso il “Golden Record” a bordo delle sonde Voyager, un atto che si è trasformato in un ambasciatore celeste del nostro pianeta per civiltà aliene. Ora, un nuovo progetto, denominato “Message In A Bottle” (fan dei The Police?) propone di creare una riedizione di questo messaggio verso l’universo. Le cose dal passato sono cambiate e il messaggio va dunque modificate.

L’originale “Golden Record” è stato curato da un comitato guidato dall’astronomo Carl Sagan e conteneva una vasta gamma di informazioni sulla storia umana, sulla società e sulla cultura inviate nello spazio. Il nuovo progetto va oltre questi limiti, incorporando non solo suoni e immagini ma anche video, fornendo una panoramica più completa della vita sulla Terra.

E.T. ci sei? C’è qualcuno nello spazio immenso?

“Message In A Bottle “è ancora nelle sue fasi iniziali e i ricercatori sono determinati a creare una copia che rimarrà sulla Terra. Questa sarà la testimonianza duratura della nostra civiltà. Tale replica potrebbe fornire indizi inestimabili per le generazioni future o per qualsiasi forma di intelligenza extraterrestre che la troverà mentre vaga nello spazio.

Affrontando la sfida di creare un messaggio universalmente comprensibile, gli scienziati hanno ideato un sistema graduale di rivelazione delle informazioni. Partendo dalle nozioni di base e progredendo verso aspetti più complessi della società umana, ogni strato del messaggio conterrà la chiave per decifrare la parte successiva. Questo approccio dovrebbe consentire agli alieni di capire progressivamente la nostra cultura e il nostro non semplice linguaggio, anche partendo da elementi più elementari come un “ciao”.

Indipendentemente dall’esito, il progetto rappresenta un importante capitolo nella storia della comunicazione umana con l’universo. Esso offre un’opportunità unica di condividere con il cosmo chi siamo e cosa rappresentiamo. Esistono tantissimi misteri riguardanti lo spazio, ma questo probabilmente è uno dei più grandi, troveremo risposta?