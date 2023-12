La nostra nazione da un paio di anni a questa parte sta incentivando tutti i cittadini a passare alla categoria di auto a minori impatto ambientale, nonostante gli sforzi governativi per promuovere l’uso di veicoli ecologici però, l’adozione di auto elettriche e ibride è stata relativamente al di sotto delle aspettative nel 2023, infatti le vendite di auto elettriche hanno costituito solo il 4,1% del mercato, mentre per le ibride plugin nei primi 11 mesi dell’anno siamo arrivati al 4,4%.

Incentivi nuovi e rimanenze

Il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 6 aprile 2022 è stato esteso fino al 2024, di conseguenza tutti gli incentivi basati sulle emissioni di CO2 con i premi rivolti verso categorie di auto a minori emissioni sono stati estesi per un altro anno, tuttavia però ci sono stati dei cambiamenti riguardo le varie risorse assegnate ai veicoli, infatti l’importo totale è di 570 milioni di euro con una distribuzione specifica: 205 milioni saranno destinati alle auto elettriche, 245 milioni alle ibride plugin e 120 milioni alle auto fu Hybrid o Mild Hybrid, però a tutto ciò bisogna aggiungere anche le rimanenze arrivate direttamente dal 2023, infatti abbiamo: 103,5 milioni per le auto elettriche e 200,5 milioni per le ibride plug in, di conseguenza facendo una sommatoria avremo che complessivamente saranno disposizione 753,5 milioni di fondi pubblici di cui però la maggior parte sarà destinata ad automobili che occupano solo una piccola fetta del mercato mentre una minima parte sarà destinata a quelle più vendute.

L’idea del Governo italiano è quella di incentivare la rottamazione dei veicoli più inquinanti è stimolare l’acquisto delle auto a bassa emissione, ciò non toglie però che la categoria di auto più venduta godrà dei fondi più piccoli di conseguenza si potrebbe provvedere a ridistribuire questi ultimi per cercare di stimolare l’acquisto della categoria di auto poco inquinanti più venduta lo scorso anno, ciò non toglie che questa manovra potrebbe destabilizzare il mercato e il Governo non è ancora del tutto convinto di poterlo attuare.