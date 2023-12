Il trailer di GTA VI ha subito stabilito un nuovo record con 90.421.491 visualizzazioni in sole 24 ore, ma un uomo noto come il “Joker della Florida”, Lawrence Sullivan, afferma che la sua immagine è stata utilizzata nel gioco senza il suo consenso.

Sullivan ha notato una somiglianza tra la sua immagine e il personaggio criminale. In un video su TikTok, ha chiesto un risarcimento economico di “uno o due milioni di dollari” a Rockstar, sostenendo con convinzione che il personaggio nel gioco è stato creato ispirandosi a lui. Non è chiaro se la richiesta di Sullivan miri a un pagamento per l’utilizzo dell’immagine nel trailer o se stia cercando una collaborazione più stretta con la casa di sviluppo per la sponsorizzazione di GTA6.

L’accusa ai creatori di GTA 6

Lawrence ha dichiarato su TikTok di voler essere contattato da Rockstar per “parlare” della questione. Al momento, non ci sono aggiornamenti da nessuna delle due parti. Questa non è la prima volta che Rockstar affronta accuse simili. Nel 2014, l’attrice Lindsay Lohan intentò una causa, affermando la società avesse usato la sua immagine per la copertina di GTA V. Tuttavia, l’azione legale fu persa dalla Lohan poiché il tribunale considerò le somiglianze troppo vaghe per essere una violazione dei diritti. Resta da vedere come si evolverà la situazione con la richiesta di Sullivan riguardo a GTA VI.

Altre controversie scaturite dal Trailer