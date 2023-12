Il 2023 è giunto ormai a termine, non solo per noi, ma anche per Google, il motore di ricerca più famoso è diffuso al mondo.

Natale arriverà tra pochissimi giorni e di conseguenza, a breve, ci spetterà fare il conto alla rovescia per il nuovo anno.

Ebbene, in questa occasione, proprio come ogni anno, ma soprattutto in concomitanza con i suoi 25 anni Google, ha deciso di regalare ai suoi utenti “Un Anno di Ricerche su Google in Italia“. Ovvero il report annuale di quelle che sono state le ricerche più frequenti effettuate durante queste 2023. Il tutto con un interesse particolare a tutte quelle tendenze che hanno suscitato maggiormente l’interesse della comunità online.

Google: Le maggiori tendenze del 2023

Il report “Un Anno di Ricerche su Google“, ci consente dunque di vedere quali sono i temi che hanno suscitato maggiormente l’attenzione degli utenti online e sui quali sono stati fatti il maggior numero di ricerche in questo 2023.

TEMI PIÙ CERCATI A LIVELLO GLOBALE

– Rock band più ricercata: The Beatles:

– Artista: Leonardo da Vinci;

– Videogioco; Minecraft;

– Atleta: Cristiano Ronaldo;

– Grammy winner più cercata/o di sempre: Beyonce;

– Icona di moda: Rihanna;

– Cantautore / cantautrice: Taylor Swift;

– Sport: Calcio;

– Trilogia più cercata: The Twilight Saga;

– Opera d’arte (escluse opere teatrali) più cercata/o: Monna Lisa.

LE RICERCHE DEL 2023 IN ITALIA

Partendo dal primo posto, in ordine ascendente abbiamo:

– Il tennista Jannik Sinner nella categoria relativa ai personaggi. Probabilmente grazie alla vittoria della Coppa Davis che l’Italia ha potuto vincere grazie a lui;

– Al secondo posto, il calciatore Romelu Lukaku, che ha fatto parlare di sé per essere passato dall’Inter alla Roma;

– Al Terzo posto abbiamo Peppino di Capri, il cantante che nel 2023 ha festeggiato i 50 anni della sua canzone “Champagne”;

– La cantante Shakira, che ha fatto molto parlare per la sua canzone contro l’ex Gerard Piqué e per l’accusa di frode fiscale multimilionaria;

– Segue la ricerca del significato della parola “Lutto Nazionale” , probabilmente in seguito alla morte dell’ex primo ministro Berlusconi;

– Seguono la ricerca di parole come : “Transgender“, “Implosione” (probabilmente in riferimento al sommergibile Titan), “Apayinye” (parola diventata virale su TikTok) e Noos, l’ultimo programma di Piero Angela.

I PIÙ RICERCATI DELLA CATEGORIA “PERCHÉ“

Per quanto riguarda i “Perché…?”, gli italiani hanno cercato:

– Il conflitto tra Israele e Gaza;

– Perché Enzo Iacchetti ha condotto, per diverse settimane, Striscia la Notizia da casa;

– Perché si festeggia il Ferragosto;

– Perché Fabio Fazio ha lasciato la Rai;

I PIÙ RICERCATI DELLA CATEGORIA “COS’È“

– Il significato di Hamas, Kibbutz e Striscia di Gaza;

– Diastasi addominale;

– 41 bis;

-ChatGPT.

RICETTE E ABBIGLIAMENTO

Gli italiani hanno cercato maggiormente il modo in cui cucinare le lenticchie (probabilmente in vista del capodanno), i bigotti e lo scammaro. Mentre, per quanto riguarda l’abbigliamento, sono stati cercati:

– Consigli per come vestirsi a Carnevale;

– Come vestirsi ad un Matrimonio con pantaloni;

– Come vestirsi ad un funerale, sia invernale che estivo.