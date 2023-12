Sconto davvero assurdo sull’acquisto della friggitrice ad aria di casa Philips, un prodotto che tutti gli utenti vorrebbero poter acquistare subito, ma che oggi è possibile grazie all’ottima promozione lanciata da Amazon, in seguito all’applicazione del coupon presente direttamente in pagina.

Il risparmio è elevato sull’acquisto di un modello tra i più richiesti ed interessanti, infatti parliamo della Philips Airfryer 3000 Serie L (modello HD9252/90), soluzione che presenta una capacità di 4,1 litri (0,8kg), si tratta della più classica friggitrice ad aria 13-in-1, che permette di cuocere utilizzando il 90% di grassi in meno, grazie alla tecnologia Rapid Air.

Friggitrice ad Aria Philips a prezzo assurdo su Amazon

Di base il prodotto avrebbe un prezzo di 174,99 euro, una cifra decisamente elevata che Amazon ha giustamente pensato di ridurre fortemente prima applicando uno sconto del 43%, che l’ha portata a soli 99,99 euro, per poi dare la possibilità all’utente di applicare un coupon direttamente in pagina, pari a 25€, fino ad arrivare al valore finale di 74,99 euro (-100% rispetto al listino).

Dimensionalmente il prodotto resta perfettamente allineato con le aspettative e con gli altri modelli in circolazione, è capace difatti di raggiungere 35 x 33 x 33 centimetri, così da poter venire tranquillamente posizionato praticamente dovunque si desideri. Oltre a questo è facilmente smontabile, in modo da poter lavare in lavastoviglie le varie componenti, per rendere la pulizia ancora più semplice ed immediata per tutti i singoli consumatori.

Un’occasione davvero speciale che vi permetterà di accedere ad un prodotto molto completo ed unico nel suo genere, con controllo digitale ed una capacità di 4,1 litri complessiva.