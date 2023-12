Il Tesla Cybertruck ha recentemente fatto il suo debutto, e mentre continuiamo a scoprire le sue molteplici funzionalità, l’ultima novità degna di nota è la “Modalità Wade“. Questa caratteristica rivoluzionaria consente al veicolo di regolare l’altezza di marcia in modo da proteggere la batteria durante la guida in acqua. Un attento utente di nome @niccruzpatane ha individuato questa opzione nelle impostazioni del menu Off-Road Baja del Cybertruck.

Questa modalità sembra richiamare le audaci affermazioni di Elon Musk, il CEO di Tesla, che in passato aveva dichiarato che il Cybertruck sarebbe stato “abbastanza impermeabile da servire brevemente come una barca“, con la capacità di attraversare fiumi, laghi e mari tranquilli. Musk, sempre più convinto dell’impermeabilità del pick-up dal design futuristico, aveva affermato nel 2020 che il veicolo sarebbe potuto “galleggiare per un po'” e ora spinge ulteriormente le sue dichiarazioni.

Tesla Cybertruck, pronto a diventare una “barca”

Il test di impermeabilità menzionato da Musk consiste nell’attraversare la South Bay dalla Starbase, sede dei test di SpaceX, fino all’estremo lembo di terra di South Padre Island. Sebbene vi siano già pick-up e SUV in grado di guadare l’acqua, come il Jeep Wrangler e il Ford Bronco, il mondo dovrà aspettare fino al 2023, quando la produzione del Cybertruck inizierà e i primi esemplari giungeranno al pubblico, per vedere come il veicolo si comporterà effettivamente in queste condizioni.

Anche se la “Modalità Wade” potrebbe non corrispondere esattamente alla presunta “Modalità Barca”, questa novità dimostra ancora una volta la versatilità del Cybertruck nel adattarsi a diverse condizioni off-road attraverso impostazioni che stanno emergendo grazie all’attenzione degli utenti.

Una nuova era per i viaggi Off-Road

Mentre alcune delle dichiarazioni audaci di Musk potrebbero essere oggetto di verifiche nella realtà, la scoperta continua di funzionalità innovative nel Cybertruck mantiene vivo l’interesse degli appassionati. Marques Brownlee, un noto youtuber specializzato in tecnologia, ha elogiato il mezzo, dopo essere stato l’unico nel settore a guidare il Tesla Cybertruck per un’intera giornata, contribuendo ad alimentare il fascino e l’entusiasmo attorno a questa innovativa creazione automobilistica.

In conclusione, la “Modalità Wade” rappresenta un ulteriore passo in avanti nella dimostrazione delle capacità uniche del Tesla Cybertruck, suscitando l’interesse di coloro che cercano innovazioni nel mondo dell’auto e confermando la continua evoluzione di questa tecnologia di guida avanzata. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e scoperte che renderanno il Cybertruck sempre più affascinante per gli appassionati e i consumatori alla ricerca di soluzioni automobilistiche all’avanguardia.