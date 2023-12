Truffa incredibile, SOLDI scomparsi dai conti con un messaggio

Continuano ad avere luogo tantissime truffe di tipo phishing che non fanno altro che portare via dati e soldi agli utenti. Purtroppo il tutto arriva molto spesso tramite e-mail e, anche solo inavvertitamente, diversi utenti finiscono per cliccare su quei link che poi reindirizzano a pagina letali.

In basso ad esempio potete dare un’occhiata alla nuova truffa che è arrivata in queste ore, che riguarda appunto una finta spedizione a vostro carico che in realtà non esiste. L’obiettivo è quello di farvi iscrivere in maniera praticamente inutile, ma solo per ottenere i vostri dati, sia di accesso che personali. Qualcuno in fase di iscrizione ha inserito anche le sue credenziali della carta di credito, non sapendo incontro a che rischio stesse andando.

Come potete leggere in basso, il testo sembra essere per alcuni tratti anche rassicurante, ma il pessimo italiano con cui è scritto e soprattutto la confusione dell’informazioni, dovrebbero lasciar capire che si tratta di un inganno. Addirittura viene utilizzato un altro carattere al posto della “a” accentata.

Truffa in corso, con un messaggio riescono a portarvi via tutto

“Caro utente ,

Siamo spiacenti di informarti che non siamo riusciti a consegnare il tuo pacco!

Devi tenere presente che Chronopost ha provato a consegnare il tuo pacco

Stato: tentativo di consegna non riuscito; indirizzo incompleto.

Il tuo numero di tracciamento è: 623 942 1841 .

Si prega di coordinare la riconsegna (potrebbero essere applicati costi di spedizione aggiuntivi).

Il tuo pacco verrà depositato nel nostro magazzino principale di Chronopost per 7 giorni e, se la consegna non sarà possibile, verrà restituito al mittente. A seconda del tipo di pacco, il mittente potrebbe essere responsabile delle spese di spedizione per la restituzione.

Speriamo che questo post ti sia utile.

Cordiali saluti“