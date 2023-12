Google Play, a Dicembre il servizio ci farà un grande regalo di Natale

L’ultimo aggiornamento di sistema di Google Play, con riferimento a dicembre 2023, è stato dettagliatamente illustrato in un nuovo post sul sito di supporto Google. Le novità, che interessano il sistema operativo Android, vengono fornite tramite Google Play Store e Google Play Services. La particolarità è la loro vasta applicabilità, in quanto sono disponibili per una varietà di dispositivi tra cui telefoni, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer e tablet con Chrome OS.

Google Play: gli aggiornamenti del mese

L’aggiornamento di dicembre 2023 introduce diverse correzioni, miglioramenti e nuove funzionalità. Tra questi, Google Play Services 23.48, rilasciato il 6 dicembre 2023, comprende un rinnovato design dell’interfaccia utente delle Impostazioni Google e aggiornamenti delle schermate di impostazione. Inoltre, sono state apportate correzioni di bug relative ai servizi di gestione dell’account e introdotte nuove funzionalità per gli sviluppatori di app Google e di terze parti, focalizzate su processi legati a posizione e contesto.

Per quanto riguarda le utilità, vi sono miglioramenti al flusso di backup del dispositivo e delle foto. Per la gestione del sistema, gli aggiornamenti dell’app Play Giochi eliminano la necessità di installare l’app per visualizzare le schermate in-game. Inoltre, il Google Play Store versione 38.7, rilasciato il 4 dicembre 2023, permette l’installazione di app direttamente dalle schede elenco presenti nelle home page.

I servizi di connettività adattiva p.2023.48, rilasciati il 1° dicembre 2023, includono miglioramenti alla stabilità, correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni. Per installare questi aggiornamenti, gli utenti possono accedere alle impostazioni del proprio dispositivo e modificare le preferenze relative agli aggiornamenti dei servizi di sistema.