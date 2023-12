Secondo uno studio condotto nell’ Università di Tecnologia di Vienna, i limiti fisici rappresentano uno degli ostacoli più significativi per l’accuratezza dei computer quantistici.

In particolare, secondo gli studiosi, il limite della potenza di questi computer potrebbe essere dovuto alla Misurazione del Tempo. In quanto, i limiti fisici impongono restrizioni alla divisione del tempo, con eventi più brevi di 5,39 x 10-44 secondi che non hanno un loro riscontro nelle teorie fondamentali dell’Universo.

Computer quantistici: limiti fisici, l’entropia ed altri fattori tecnologici

Questi ostacoli potrebbero dunque arrivare influenzare l’accuratezza dei computer quantistici, limitando il tempo disponibile per i calcoli e aumentando il rischio di deviare da uno stato quantistico critico.

Lo sviluppo ed il progresso verso una misurazione sempre più precisa del tempo è fortemente legato all’entropia, al caos e al disordine nell’Universo.

Tuttavia, anche se limiti nella misurazione del tempo possono rappresentare un ostacolo determinante per la precisione dei computer quantistici attuali, essa risente anche delle limitazioni di altri fattori tecnologici.

È possibile che in futuro e con il progresso della computazione quantistica gli scienziati riusciranno ad eludere queste problematiche. Anche se il ruolo rilevante dell’entropia per determinare la potenza massima dei computer quantistici resta dubbio.

Insomma i computer quantistici rappresentano senza ombra di dubbio la tecnologia del futuro, tuttavia gli scienziati hanno ancora molto ostacoli da risolvere prima che questa raggiunga le sue effettive potenzialità.

La strada si presume essere abbastanza lunga, ma almeno siamo sulla strada giusta.

Restate sintonizzati qui su TecnoAndroid per eventuali dettagli e altre informazioni a riguardo !