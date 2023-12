WhatsApp, l’app di messaggistica popolare di Meta, sta attraversando un periodo di intensa innovazione con gli ultimi aggiornamenti che mirano a rendere l’applicazione ancora più versatile ed efficace. Tra le nuove funzionalità introdotte, una delle più apprezzate dagli utenti è la possibilità di inviare messaggi vocali che scompaiono dopo una singola riproduzione da parte del contato, aggiungendo un ulteriore livello di privacy.

Questa caratteristica segue la già esistente opzione di inviare foto e video che si autodistruggono dopo una visualizzazione, introdotta nel 2021. La novità ora estende questa opzione anche ai vocali, offrendo agli utenti WhatsApp un modo in più per proteggere le chat durante le conversazioni.

Come inviare un Vocale WhatsApp che si autoelimina

Attivare i messaggi vocali che si autodistruggono su WhatsApp sarà davvero semplice, gli utenti dovranno seguire una procedura simile a quella già nota perle foto. Sarà necessario cliccare su un pulsante che rappresenta il numero “1” cerchiato, indicando così che il messaggio vocale sarà disponibile per un unico ascolto.

Meta, l’azienda madre di WhatsApp, ha assicurato che i messaggi vocali effimeri saranno protetti da crittografia end-to-end, garantendo un ulteriore strato di sicurezza durante le conversazioni. All’interno della chat, questi messaggi saranno contrassegnati con l’icona distintiva, così il destinatario sarà informato sulla natura momentanea del file ricevuto.

Al momento, i messaggi vocali di questo tipo stanno gradualmente diventando disponibili, il che significa che potrebbe richiedere qualche giorno prima che tutti possano sfruttare appieno questa nuova funzionalità. Meta ha però assicurato che la novità sarà resa disponibile agli utenti di WhatsApp nel corso dei prossimi giorni, suscitando l’attesa e l’entusiasmo degli utilizzatori.

Negli sforzi continui per migliorare l’esperienza degli utenti, WhatsApp ha anche recentemente lanciato una caratteristica molto attesa: la possibilità di condividere file multimediali senza alcuna perdita di qualità su iPhone. Questo aggiornamento è particolarmente significativo per gli utenti che desiderano inviare immagini ad alta risoluzione, video in definizione e altri file multimediali senza comprometterne i dettagli. Prima di questa novità, l’invio di file multimediali comportava la compressione automatica, riducendo la qualità originale dell’elemento condiviso. Tramite quest’ultima gli utenti iOS possono godere appieno della loro esperienza di scambio di media.