Tim è in assoluto uno degli operatori telefonici italiani più diffuso ed importanti a livello internazionale.

Il gestore infatti, insieme a Vodafone e pochi altri, riveste un ruolo di leader nel mercato delle telecomunicazioni, questo grazie alla qualità dei suoi servizi.

L’operatore, infatti, è stato una delle prime società di telefonia ad insinuarsi nel settore italiano delle telecomunicazioni.

Tim gode di una copertura rete che equivale a circa il 99.9% del territorio nazionale.

Di conseguenza, tutti i suoi utenti possono bastare di una rete stabile e di qualità che offre sempre eccellenti prestazioni anche in caso di aree affollate o luoghi più insolati.

Tim 5G Power Smart : costi e servizi

L’offerta di cui vi parleremo oggi è la Tim 5G Power Smart, attivabile anche online in pochissimi minuti accedendo anche al proprio servizio Spid.

La promo al costo di 14.99 euro al mese, include:

Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, quando preferisci 24 ore su 24 e senza scatto alla risposta;

verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, quando preferisci 24 ore su 24 e senza scatto alla risposta; Sms illimitati verso tutti;

verso tutti; 100 GB di Internet alla massima velocità del 5G , per tutti i dispositivi abilitati e in tutte le aree coperte dalla suddetta rete;

alla massima velocità del , per tutti i dispositivi abilitati e in tutte le aree coperte dalla suddetta rete; Il servizio di minuti illimitati ed i 1000 messaggi inclusi sono validi anche per il traffico generato in roaming nei Paesi UE, anche in questo caso, verso tutti i numeri mobili e fissi;

sono validi anche per il traffico generato in roaming nei anche in questo caso, verso tutti i numeri mobili e fissi; 14 Giga di traffico dati per tutti i paesi dell’Unione Europea;

per tutti i paesi Navigazione Prioritaria, per una connessione ed una navigazione di qualità, sempre stabile ed efficiente;

per una connessione ed una navigazione di qualità, sempre stabile ed efficiente; Navigazione Sicura , per navigare in rete con qualsiasi dispositivo e sempre in estrema sicurezza, contro eventuali tentativi di truffa e influenza malware;

, per navigare in rete con qualsiasi dispositivo e sempre in estrema sicurezza, contro eventuali tentativi di truffa e influenza malware; Google One 100 GB inclusi per 3 mesi, grazie a cui potete contare su un backup sicuro ed automatico, ed un aumento del vostro spazio di archiviazione nel cloud.

Questi sono solo alcuni dei servizi inclusi in questa incredibile offerta. Per avere maggiori informazioni a riguardo e per consultare altre promozioni per la rete fissa o la linea mobile, potete consultare il sito web ufficiale di Tim.