Un risparmio più unico che raro sull’acquisto di una bellissima lampada da scrivania su Amazon, ciò permette al singolo consumatore di avere tra le mani un prodotto completo, con 10 livelli di luminosità differenti, e spendere solamente 15 euro.

Tutti noi vorremmo sulla nostra scrivania una lampada smart molto versatile e completa, ecco che su Amazon arriva la giusta occasione per avere il massimo, spendendo davvero molto poco. Il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica, di colorazione bianca lucida che non trattiene troppo le impronte (ma la polvere sì). Il sistema di controllo è interamente affidato ad una serie di pulsanti touch, utilizzabili sia per regolare l’intensità luminosa, che scegliere la temperatura colore.

Lampada da scrivania in promozione su Amazon

La lampada da scrivania ha un prezzo estremamente conveniente, infatti parte da un listino di 29 euro, che viene già ridotto da Amazon a 17,99 euro, con uno sconto del 40% applicato in automatico, a cui si aggiunge un ulteriore coupon di 2 euro, fino a raggiungere il valore finale di soli 15,99 euro. Il risparmio è incredibile, per l’acquisto dovete premere il link sottostante.

La versatilità rappresenta uno dei punti cardine del prodotto, infatti è dotato di 5 tonalità di bianco differente, così da renderlo personalizzabile in relazione al bisogno ed alla necessità, oltre alla possibilità di scegliere tra 10 livelli di luminosità. Il prodotto non presenta una batteria integrata, ma grazie alla porta USB-C presente posteriormente, sarà possibile collegarlo fisicamente ad un computer, un powerbank o un laptop (oltre che ovviamente alla presa a muro), così da poterlo alimentare a piacimento ed ovunque vi troviate.