Nei giorni scorsi si parlava in rete dell’imminente arrivo sul mercato di un nuovo smartphone di fascia entry-level del produttore cinese Xiaomi. Si tratta del nuovo Xiaomi Redmi 13C 5G e quest’ultimo è stato finalmente presentato in veste ufficiale per il mercato cinese. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Xiaomi annuncia ufficialmente in Cina il nuovo entry-level Xiaomi Redmi 13C 5G

Xiaomi Redmi 13C 5G è il nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level di Xiaomi ed è stato presentato in queste ore per il mercato cinese. Si tratta di un nuovo modello che differisce rispetto alla precedente versione 4G per la sua possibilità di navigare in internet anche con le nuove reti di quinta generazione.

Questo è possibile grazie alla presenza del soc MediaTek Dimensity 6100+. Si tratta di un processore octa core da 2.2GHZ accompagnato da tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Rispetto alla variante 4G, il nuovo device presenta anche un design differente per i due sensori fotografici posteriori.

Per quanto riguarda il fronte, lo smartphone presenta un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.78 pollici e con una risoluzione pari ad HD+. Troviamo poi anche una elevata frequenza di aggiornamento dello schermo pari a 90Hz. A chiudere la scheda tecnica troviamo una batteria da 5000 mah e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Redmi 13C 5G sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo iniziale di circa 110 euro.