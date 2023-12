Amazfit, azienda mondiale che si occupa annualmente di mettere sul mercato prodotti votati al benessere, e non solo, ha oggi annunciato una collaborazione con il Balletto Siciliano Contemporaneo, per quanto riguarda il progetto Wellness Wonderland, con la concomitanza del lancio di quattro Special Edition del suo Amazfit Balance.

Dal 7 al 9 dicembre, infatti, gli artisti del Balletto si esibiranno all’Amazfit Wellness Wonderland tra le ore 12 e le 20, nel frattempo gli ospiti avranno l’opportunità di conoscere da più vicino Amazfit Balance ed anche le attività di benessere, legate alle feste, dell’Amazfit Winter Wonderland.

Per tutte le prove e le esibizioni, gli artisti hanno effettivamente indossato la Special Edition di cui sopra, con alcuni dati interessanti: in 10 minuti di esibizione hanno bruciato un massimo di 166 calorie con frequenza cardiaca che ha toccato un picco di 179bpm, con anche la tracciatura della composizione corporea (con muscolatura scheletrica e massa ossea), affidandosi poi a Zepp Aura AI Wellness e Sleep Assistant per il monitoraggio dello stress e della qualità del sonno.

Amazfit: cos’è la Wellness Wonderland

La Wellness Wonderland è un’oasi di calma che vuole allontanare lo stress festivo, si tratta a tutti gli effetti di una serie di spazi dedicati all’interno dei quali sarà possibile trovare relax ed anche l’abete rosso SAD (un albero che emana luce riscaldante), laboratori creativi con l’artista Franzi (nella creazione di ornamenti in carta riciclata o semi per le decorazioni), per finire con la Aura Soundscape Room, nella quale si troveranno suoni calmanti e scene visive rilassanti.

Tutti gli spazi saranno aperti dalle 12 alle 20 dal 7 al 9 dicembre 2023.