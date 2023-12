In un mondo sempre più connesso, la sicurezza digitale diventa una priorità imprescindibile. Gli utenti di dispositivi Apple, tuttavia, stanno ora affrontando una nuova minaccia sotto forma di una truffa sofisticata che mette a rischio dati personali e sicurezza finanziaria.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, gli hacker stanno sfruttando astutamente una delle funzioni di sicurezza più avanzate di iPhone: la “chiave di recupero”. Questo codice, essenziale per reimpostare la password dell’Apple ID e recuperare l’accesso all’account, diventa uno strumento potente nelle mani sbagliate. Le vittime di questa truffa hanno raccontato storie di conti bancari svuotati dopo che i malintenzionati hanno ottenuto accesso alle loro app finanziarie.

La nuova truffa che mette a rischio la sicurezza degli utenti Apple

La sofisticata truffa si basa su un ingegnoso stratagemma. Gli hacker, osservando gli utenti mentre immettono il codice di sblocco, riescono a carpire la sequenza giusta. Successivamente, sfruttando fisicamente il dispositivo, un ladro può utilizzare il codice di accesso per cambiare l’ID Apple, disattivare la funzione “Trova il mio iPhone” per evitare il tracciamento e reimpostare la chiave di recupero. Il risultato finale? Un utente bloccato fuori dal proprio account e dati personali completamente vulnerabili.

Fortunatamente, la complessità di questa truffa offre agli utenti la possibilità di proteggersi. Prima di tutto, proteggere il codice di accesso è cruciale. L’utilizzo di Face ID o Touch ID in luoghi pubblici può prevenire lo spiare del codice da parte di occhi indiscreti.

Un suggerimento, sebbene non approvato ufficialmente da Apple, è l’impiego di una password secondaria nelle impostazioni del “Tempo di utilizzo dello schermo dell’iPhone”. Questa misura, anche se non certificata dall’azienda, richiederebbe una password aggiuntiva prima di apportare modifiche all’ID Apple, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza.

Il backup come linea di difesa

Infine, eseguire regolarmente il backup del telefono è fondamentale per tentare di recuperare almeno i dati eventualmente compromessi. In un mondo digitale sempre più complesso, la vigilanza e la consapevolezza sono le chiavi per proteggere la propria identità online. Soprattutto, la collaborazione con le aziende tecnologiche per sviluppare soluzioni più sicure diventa cruciale. La sfida è reale, ma con prudenza e conoscenza, gli utenti possono difendersi da queste minacce digitali.