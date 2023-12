Uno dei tentativi di truffa più comuni in questo periodo è quello noto con il nome di SIM SWAP.

Com’è noto è ormai da anni che un gran numero di malfattori online, intenda creare la propria ricchezza sulle spalle ed i sacrifici del prossimo.Tanto è vero che giorno dopo giorno, i truffatori elaborano tecniche di inganno sempre più complesse e difficili da riconoscere in quanto tali.

Una in particolare che sta mietendo già un gran numero di vittime, è la truffa SIM SWAP. Ma vediamo meglio di cosa si tratta, come funziona e come sia possibile difendersi da essa.

SIM SWAP, come avviene e come è possibile proteggersi

Per SIM Swap si intende un vero e proprio scambio SIM. Ciò avviene quando un criminale riesce a convincere il tuo operatore telefonico a trasferire il tuo numero di telefono su una scheda SIM diversa, in suo possesso.

Di conseguenza qualsiasi chiamata, messaggio e tutte le funzionalità internet saranno in automatico trasferite sulla nuova scheda.

Ma come riesce il truffatore a convincere il vostro gestore di telefonia mobile ?

Beh nulla di più semplice, il malintenzionato in questione può dire di aver perso la SIM, o di averla disattivata per poi aver cambiato idea, di conseguenza è necessario che tutti i dati precedenti siano registrati sulla nuova scheda.

Ciò che occorre possedere sono le informazioni basilari della persona che si intende truffare, come nome, cognome e poco altro, ed il gioco è fatto !

Una volta venuto in possesso della vostra SIM, il truffatore potrebbe utilizzarla per atti illeciti o per riuscire ad introdursi nei vostri conti bancari. Insomma la tragedia è davvero imminente.

Come riconoscere un attacco Swap

A tal proposito, per cercare di prevenire un tale disastro, è importante prestare attenzione ad eventuali segnali che potrebbero appunto indicare che la vostra SIM è stata “rubata”.

Tra questi:

Non puoi accedere agli account online del tuo cellulare;

Ricevi notifiche per azioni che non hai effettuato;

Perdita di segnale durante le chiamate o impossibili diandare messaggi;

Se notate uno di questi segnali vi consigliamo di contattare immediatamente il vostro operatore telefonico e sinceratevi della situazione.