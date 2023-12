Google sta per introdurre una serie di nuove e entusiasmanti funzionalità che promettono di rivoluzionare l’esperienza utente su smartphone, smartwatch, tablet e dispositivi con Google TV. Queste innovazioni, annunciate attraverso un post sul blog ufficiale di Google, saranno implementate gradualmente su tutti i device Android idonei nelle prossime settimane. La società punta sulla creatività, data da piccole migliorie che faranno la differenza sul modo di comunicare. Curiosi di scoprire di cosa parliamo?

Cosa ci aspetta con le innovazioni Google

Per prima cosa, ci saranno nuove animazioni di Emoji Kitchen su Android che consentiranno agli utenti di creare combinazioni più sofisticate di adesivi, arricchendo l’esperienza di comunicazione visiva attraverso la tastiera Google.

Google TV, invece, introdurrà 10 nuovi canali gratuiti, portando il totale a oltre 100. Questo ampliamento dell’offerta potrebbe variare in base alla posizione geografica dell’utente. Il Wear OS vedrà potenziamenti nella gestione coordinata dagli smartwatch, inclusa la possibilità di controllare dispositivi domestici intelligenti come aspirapolvere e luci direttamente da un dispositivo. Ci sarà anche l’introduzione dello stato “Home” o “Away” su Google Home per un controllo intuitivo degli ambienti domestici in base alla presenza o assenza degli utenti.

Un altro miglioramento significativo che hanno applicato sulla sicurezza donerà la possibilità di impostare un codice PIN personalizzato per le chiavi FIDO2 utilizzate su siti web o app che richiedono la verifica dell’utente. Anche Google Messaggi è stato “colpito” dalle azioni degli sviluppatori e integrerà “Voice Moods”, arricchendo l’invio di messaggi vocali con sfondi distintivi ed emoji animate per esprimere emozioni le proprie emozioni associate al messaggio audio.

Il TalkBack, il servizio di accessibilità, beneficerà dell’intelligenza artificiale per generare descrizioni in tempo reale delle immagini lette ad alta voce dallo smartphone. Per quanto concerne il Live Caption, esso supporterà più lingue e consentirà di effettuare chiamate digitando una conversazione in un prompt di testo, letto poi dal telefono. Queste nuove funzionalità, che comprendo diversi settori, non solo migliorano l’esperienza utente, ma dimostrano l’impegno di Google nell’innovazione continua per soddisfare le esigenze e le aspettative degli utenti Android. Resta da vedere come queste implementazioni influenzeranno positivamente l’utilizzo quotidiano dei dispositivi, cambiando la quotidionità.