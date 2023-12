Elden Ring, il GOTY 2022, uno dei titoli più apprezzati e lodati di sempre, può oggi essere acquistato con un fortissimo sconto su Amazon, in questo modo gli utenti potranno letteralmente buttarsi a capofitto in un’esperienza che sin da subito sarà in grado di cambiarli definitivamente.

E’ inutile dire che il titolo di FromSoftware abbia un’altra volta rivoluzionato completamente il mercato videoludico, gli sviluppatori di esperienza del calibro di Dark Souls, hanno infatti compiuto un passo importantissimo, buttandosi nel cosiddetto open world, dando così libertà d’azione al consumatore nello spostamento all’interno di una mappa capace di tenerlo occupato anche per centinaia di ore di gioco.

Elden Ring, l’offerta che vi cambierà per sempre

Gli utenti che ancora oggi non aperto i propri orizzonti, decidendo così di buttarsi nel mondo di Elden Ring, lo possono fare oggi ad un prezzo fortemente scontato. Basti pensare che il suo prezzo di listino era di 69,99 euro, per capire che la spesa di soli 38,99 euro di oggi (con una riduzione del 44%), è più che giustificata per un titolo dall’elevato spessore. Il valore finale indicatovi è da considerarsi disponibile solo ed esclusivamente per quanto riguarda la variante PS5, non XSX o PC.

Da notare, inoltre, che tutto questo è da ritenersi valido solo per la variante Standard, non la collector’s, launch, bundle o deluxe edition, che sono tutte le altre effettivamente presenti sul mercato. Nulla toglie che sarà ugualmente possibile fruire di una esperienza completa e rotonda di quanto lo stesso sistema di gioco è attualmente in grado di offrire.