WhatsApp, le TRE funzioni fantastiche che non conoscete

Pian piano gli utenti di WhatsApp hanno imparato a dare importanza alle funzionalità che la piattaforma di messaggistica implementa pian piano. Il 2023 è stato stracolmo di nuovi aggiornamenti, tutti con l’obiettivo di migliorare qualcosa di già apparentemente perfetto. Attualmente l’obiettivo principale però è quello di mettere ancora tanta carne al fuoco e a quanto pare WhatsApp lo sta facendo alla grande.

Ciò che gli utenti ignorano però consiste in alcune funzionalità che possono essere ottenute direttamente dal web. Queste possono integrare ciò che WhatsApp consente di fare e tutto in maniera gratuita e legale. Gli utenti che si erano appassionati allo spionaggio potranno continuare a coltivare questa sorta di hobby, ma senza infrangere alcuna legge e senza essere troppo invasivi.

WhatsApp: scopri le funzionalità segrete di cui l’applicazione è dotata, ne sono tre

Dopo dopo aver visto gli aggiornamenti che hanno portato delle funzionalità all’interno di WhatsApp, bisogna dare un’occhiata a quelle che sono le principali opportunità al di fuori della piattaforma di messaggistica.

La prima consiste in Whats Tracker, un’applicazione in grado di far selezionare agli utenti uno o più numeri e capire quando entrano o escono da WhatsApp. Ogni volta che questi entreranno o usciranno, l’utente spione riceverà una notifica istantanea.

L’altra applicazione, anche questa in grado di aumentare il grado di privacy, si chiama Unseen. Usando questa, potrete evitare di entrare su WhatsApp per leggere quello che arriverà tra i vari messaggi. Sarete sempre informati e risulterete sempre offline e senza aggiornare l’ultimo accesso.

Infine ecco WAMR, l’applicazione che consente di recuperare i messaggi cancellati appositamente per non farveli leggere. Bisognerà ovviamente installarla prima.